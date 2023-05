sponsor

Vodafone risponde ad Iliad, a TIM e a tutti gli altri operatori rivali sul fronte della telefonia mobile in Italia. Il provider ha deciso di rilanciare la sua proposta commerciale in questa stagione primaverile, affidandosi ad una promozione divenuta oramai famosa per pubblico ed addetti ai lavori: la Special 70 Giga.

Vodafone, a maggio c’è la promozione 70 Giga

La Special 70 Giga rappresenta una delle migliori iniziative sul fronte della telefonia mobile e mette a disposizione degli abbonati chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete, con la presenza della tecnologia 5G che sarà disponibile laddove presente la copertura sul territorio per gli utenti.

Il canone mensile di questa proposta è estremamente vantaggioso, con gli utenti che si troveranno a pagare soli 7,99 euro al mese con soli 10 euro una tantum da aggiunte per l’attivazione della SIM.

Oltre a costi e soglie di consumo, i clienti potranno beneficiare anche della garanzia del costo fisso durante il primo semestre. Nei sei mesi successivi all’attivazione della ricaricabile, infatti, il gestore si impegna a non applicare alcun genere di rimodulazione né sui costi mensili né tantomeno sulle soglie di consumo per telefonate, SMS ed internet.

Coloro che sono interessati a questa proposta di Vodafone possono chiedere maggiori informazioni presso uno degli store ufficiali del provider presenti in Italia. Da sottolinea come la portabilità del numero mobile da TIM, WindTre o anche Iliad resti operazione propedeutica per l’attivazione. Per quest’operazione necessari sino a tre giorni lavorativi.