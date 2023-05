sponsor

Molte volte si può aver bisogno di un monitor portatile dove poter collegare un device Android oppure un PC per duplicare lo schermo o fare presentazioni. Proprio in questi giorni abbiamo avuto la fortuna di testare il nuovo nato di Philips scoprendo pregi e difetti.

Contenuto della confezione

Il Monitor portatile Philips 16B1P3302D viene fornito con tutto il necessario per utilizzarlo immediatamente e sfruttare al meglio le sue funzionalità. All’interno della confezione troverai il monitor stesso, completo di piedistallo per garantire stabilità e facilità di regolazione dell’inclinazione. Inoltre, è incluso un cavo da USB-C a USB C/A Y, che ti permetterà di collegare il monitor ai tuoi dispositivi con estrema facilità. Per proteggere il tuo investimento, la confezione contiene anche una custodia di protezione, ideale per il trasporto e la conservazione del monitor quando non è in uso. Infine, troverai una documentazione dell’utente completa e dettagliata, che ti guiderà nell’utilizzo e nella configurazione, assicurandoti di poter sfruttare appieno tutte le sue potenzialità.

Design e materiali

Il Monitor Philips 16B1P3302D presenta un design moderno ed elegante, con una cornice anteriore e un rivestimento posteriore entrambi di colore nero, che si abbina perfettamente al piedistallo anch’esso nero. La finitura del monitor è caratterizzata da un disegno sobrio ed accattivante, che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente lavorativo. I materiali utilizzati per la realizzazione del dispositivo sono di alta qualità, con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Sul lato della base del monitor, troverai il tasto Accensione/spegnimento, per accendere o spegnere il monitor in maniera rapida e semplice oltre a 2 porte Type-C e il jack da 3.5 per le cuffie.

Dimensioni e peso

Il Monitor Philips 16B1P3302D è stato progettato pensando alla portabilità e all’ergonomia, risultando compatto e leggero per agevolare il trasporto e l’utilizzo in diverse situazioni. Con un pannello LCD di 15,6 pollici (39,6 cm) e un’area di visualizzazione effettiva di 344,16 x 193,59 mm, il monitor offre un’esperienza visiva ampia e confortevole pur mantenendo dimensioni contenute. Quando è montato sul piedistallo, il dispositivo misura 359 x 232 x 119 mm, garantendo una postazione di lavoro efficiente e senza ingombri. Il peso del monitor con piedistallo è di soli 1,03 kg, il che lo rende estremamente facile da trasportare e posizionare dove più ti serve. Anche quando imballato nella sua confezione, il peso complessivo rimane contenuto, attestandosi a 2,08 kg, permettendoti di portarlo con te in tutta comodità durante i tuoi viaggi di lavoro o spostamenti quotidiani.

Un monitor portatile perfetto per lavorare in viaggio

Il Monitor Portatile Philips 16B1P3302D è la soluzione ideale per chi cerca di aumentare la propria produttività mentre è in movimento. Grazie alla sua leggerezza, facilità di trasporto e alla funzione Dual USB-C, potrai condividere e presentare materiali con facilità o gestire una configurazione multischermo durante i tuoi spostamenti. Il piedistallo ad inclinazione continua ti permette di adattare il monitor alle tue esigenze di visualizzazione, garantendo il massimo comfort ovunque tu sia.

Tecnologia LED IPS per immagini nitide e colori precisi

Questo monitor portatile è dotato di un display IPS, che offre un angolo visuale estremamente ampio di 170/170 gradi e garantisce immagini nitide dai colori naturali. Rispetto ai pannelli TN standard, i display IPS sono ideali per applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità. Inoltre, il display 16:9 Full HD con risoluzione ottimizzata 1920 x 1080, assicura immagini ricche di dettagli e nitidezza per un’esperienza visiva di alta qualità.

SmartImage e altre funzionalità per un’esperienza visiva ottimale

Il Monitor Portatile Philips 16B1P3302D è dotato di SmartImage, una tecnologia esclusiva di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. SmartImage permette di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e altre ancora, garantendo la migliore qualità visiva possibile. Inoltre, la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free aiutano a ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’utilizzo prolungato del monitor.

Dual USB-C per massima connettività e funzionalità

Il monitor è dotato di due porte USB-C laterali che permettono di utilizzarle contemporaneamente per diversi scopi, come la ricarica, la presentazione o l’integrazione in una configurazione a doppio schermo. Questa caratteristica rende il monitor estremamente versatile e adatto alle esigenze di chi cerca un prodotto che agevoli la produttività in viaggio. Lo abbiamo testato anche collegando il nostro Samsung Galaxy Z Fold 3 5G e siamo stati in grado di trasformare il monitor in un vero e proprio PC portatile.

Specifiche tecniche dettagliate e design compatto

Il Monitor Portatile Philips 16B1P3302D offre un’ampia gamma di specifiche tecniche, tra cui un pannello LCD con tecnologia IPS, un sistema di retroilluminazione W-LED e una risoluzione massima di 1920 x 1080 a 75 Hz. Il monitor è anche dotato di un piedistallo regolabile che permette una rotazione di 90 gradi e un’inclinazione da 0 a 90 gradi. Il design leggero e pieghevole del monitor, insieme al cavo USB-C modellabile, rende il trasporto del dispositivo estremamente semplice e comodo, consentendoti di inserirlo facilmente in qualsiasi borsa.

Conclusioni

Il Monitor Portatile Philips 16B1P3302D si rivela un ottimo investimento per chi desidera migliorare la propria produttività durante gli spostamenti. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, come la tecnologia LED IPS, SmartImage, la modalità LowBlue e la doppia connessione USB-C, questo monitor garantisce un’esperienza visiva eccellente e una versatilità ineguagliabile. Il design leggero, pieghevole e il piedistallo regolabile lo rendono perfetto per l’uso in qualsiasi ambiente, sia che si tratti di un ufficio temporaneo, un aeroporto o un treno.