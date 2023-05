ho-mobile-proroga-le-sue-offerte-internet-fino-a-230gb-a-meno-di-10-euro-al-mese

sponsor

Ho. Mobile, operatore virtuale italiano che utilizza le reti Vodafone, offre agli abbonati un’ultima opportunità per fare il pieno di gigabyte di Internet sul cellulare a prezzi stracciati. L’azienda ha scelto di estendere i tre principali sconti a tutti i nuovi clienti che desiderano passare da un operatore all’altro. Gli sconti, che dovevano scadere il 30 aprile, saranno ora accessibili solo fino al 14 maggio.

Ho. Mobile offre piani telefonici con minuti ed SMS illimitati, ma soprattutto centinaia di gigabyte di Internet 4G sulle reti Vodafone. Tutto questo è disponibile a costi molto bassi, a partire da meno di 7 euro, e può essere attivato sul sito ufficiale o nei punti vendita autorizzati.

Ho. Mobile proroga le sue offerte

In condizioni normali, Ho. Mobile offre una velocità di download e upload di 30 Mbps, ma i clienti possono aumentare la velocità a un costo modesto. La velocità di download sarà aumentata a 60 Mbps con l’offerta “ho. Turbo”, che offre Internet al doppio della velocità normale per 1,49 euro al mese.

Ho. Mobile ha prorogato fino al 14 maggio le tre promozioni base: ho. 6,99 130 Giga, ho. 7,99 180 Giga e ho. 9,99 230 Giga. La prima offerta, come prevedibile, offre 130 gigabyte di internet a 6,99 euro al mese; la seconda offre 180 gigabyte di internet a 7,99 euro al mese; la terza offre 230 gigabyte di internet a 9,99 euro al mese. Tutte le promozioni includono minuti ed SMS illimitati.

I costi di attivazione delle promozioni variano a seconda del fornitore di origine. Per chi attiva un nuovo numero o passa da Iliad, Fastweb, CoopVoce e diversi operatori virtuali, non è previsto alcun costo di attivazione. Per i clienti provenienti da TIM, WindTre, Vodafone o Very Mobile è previsto un costo di attivazione di 9 euro.

Gli operatori virtuali come Ho. Mobile sono cresciuti in popolarità negli ultimi anni perché spesso offrono occasioni imperdibili a costi estremamente bassi. Per questo motivo un numero crescente di consumatori sceglie gli operatori virtuali piuttosto che rimanere con i fornitori più tradizionali del proprio Paese.

Se state cercando un operatore virtuale affidabile che offra gigabyte di Internet sul vostro smartphone a un prezzo ragionevole, Ho. Mobile è un’ottima opzione. Con tre promozioni prorogate fino al 14 maggio, i consumatori possono approfittare di alcune fantastiche offerte prima che scadano.