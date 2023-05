Operatori telefonici, ecco quale scegliere per il proprio smartphone

Gli operatori virtuali di rete mobile (MVNO) sono un ottimo metodo per ottenere le migliori offerte di telefonia cellulare senza essere vincolati a un contratto a lungo termine con un operatore. Gli MVNO sono cresciuti in popolarità perché consentono agli utenti di ottenere i piani migliori ai prezzi più competitivi. Nonostante alcuni MVNO chiedano agli utenti di passare da un altro operatore e di trasferire gratuitamente il proprio numero di telefono entro tre giorni lavorativi, offrono prezzi fantastici.

Il piano Super Mobile di Optima Italia costa 4,95 euro al mese e include telefono e SMS illimitati, 100 GB di dati 4G con velocità di download fino a 60 Mbps e nessun costo aggiuntivo di roaming quando si viaggia all’interno dell’Unione Europea. L’acquisto online per l’attivazione costa 9,90 euro, contro i 19,90 euro del negozio. Il piano Spusu 70 è disponibile a 5,98 euro al mese per sempre e comprende 2.000 minuti mensili, 500 SMS e 70 GB di dati 4G+ con velocità di download fino a 300 Mbps.

Operatori telefonici, scegliete la più vantaggiosa per voi

Per 6,99 euro al mese fino al 14 maggio 2023, Ho. Mobile offre tempo di conversazione illimitato, messaggi di testo e velocità di download dei dati 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo iniziale del rinnovo viene detratto dalla ricarica di 7 euro acquistata come parte del pacchetto. Il piano Kena 6.99 130GB STAR, che costa 9,99 euro al mese, offre tempo di conversazione illimitato, 500 SMS e 130 GB di velocità di download di Internet 4G fino a 60 Mbps. Se si sottoscrive il rinnovo automatico entro il 14 giugno, si otterranno altri 50 GB di dati a partire dal primo rinnovo.

L’abbonamento mensile di 7,95 euro per Fastweb Mobile include 100 GB di dati 5G, 100 SMS e tempo voce illimitato. La carta SIM è gratuita, ma l’attivazione costa 10 euro. Con il piano Easy di TIM, puoi avere chiamate e SMS illimitati, oltre a 150 GB di dati 4G per 7,99 euro al mese. Il primo mese e l’attivazione sono gratuiti se si acquista l’offerta online.

Il piano Creami Extra WOW 150 di PosteMobile costa 8,99 euro al mese e offre chiamate e SMS illimitati e una velocità di download di Internet 4G+ fino a 300 Mbps. Giga 150 di Iliad offre conversazione e SMS illimitati, oltre a 150 GB di dati per la navigazione web, anche su reti 5G, a 9,99 euro al mese.

Per 9,99 euro al mese, Ho. Mobile a 9,99 euro include chiamate e messaggi illimitati, oltre a 230 GB di dati 4G, e si possono aggiungere 10 euro al proprio saldo per compensare il costo del primo rinnovo dell’offerta. Attivando Giga 150 con pagamento automatico, si possono risparmiare 5 euro al mese e ottenere una connessione illimitata con velocità fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON per 19,99 euro al mese a tempo indeterminato.