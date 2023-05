Android Auto, il software di intrattenimento che permette a tutti gli utenti di godere di interessanti funzioni smart nella propria vettura, potrebbe subire un profondo restyling in futuro, grazie da importanti cambiamenti che stanno avvenendo sotto traccia.

Tutte le vetture degli ultimi anni, da ormai 6 anni a questa parte, sono nella maggior parte dei casi compatibili con Apple CarPlay e Android Auto, due sistemi di intrattenimento che permettono di collegare (fisicamente o wireless) il proprio smartphone, godendo di tantissime app e funzioni, senza dover toccare lo stesso dispositivo mobile.

Android Auto, cosa succederà in futuro?

Il futuro di Android Auto sembra essere decisamente più felice di quanto ci saremmo mai aspettati, grazie alla decisione di rendere open source il codice sorgente, le case produttrici avranno la piena possibilità di apportare modifiche all’interfaccia e alle funzionalità del software, riuscendo a garantire una fidelizzazione ed una personalizzazione delle varie attività e funzioni che può offrire.

In poche parole, Android Auto non sarà più identico su tutte le vetture, anche di brand differenti, ma sarà personalizzato spingendo così il cliente a scegliere un modello piuttosto che l’altro, basandosi anche sulle varie funzioni nascoste all’interno del software. Un piccolo passo in avanti che ci permetterà di vedere i dati della vettura sull’interfaccia di Android Auto, integrandoli quindi nativamente, oppure anche di fruire al meglio di servizi di streaming, come ad esempio Spotify o Google Maps.