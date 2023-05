Android Auto ritorna sui veicoli GM, ecco cosa ha dichiarato la casa automobilistica

sponsor

General Motors sta facendo un passo indietro rispetto a quanto dichiarato poche settimane fa in merito all’uso nei veicoli di Apple CarPlay e Android Auto.

Per questo motivo, alcuni veicoli costruiti da GM avranno ancora la possibilità di utilizzarlo, in particolare i portavoce hanno confermato che i veicoli elettrici con marchio Honda costruiti da GM manterranno le interfacce software compatibili.

Il primo veicolo elettrico GM spedito senza CarPlay o Android sarà il Chevrolet Blazer EV 2024, che utilizzerà un software di infotainment unico sviluppato con l’aiuto del proprietario di Google, Alphabet. Sarà un prodotto di Android Automotive, non lo stesso di Android Auto, simile a come funziona Polestars, e ciò consentirà a GM di raccogliere più dati sulle abitudini di guida e di ricarica dei clienti.

Sarà stata una scelta intelligente?

Proprio accanto alla Chevy ci saranno la Honda Prologue e l’Acura ZDX del 2024, tutti e tre crossover di medie dimensioni che dovrebbero essere costruiti insieme in Messico. Nonostante la condivisione dei componenti interni con i prodotti GM, Honda e Acura avranno CarPlay e il suo equivalente Android. Una dichiarazione di Honda lo ha confermato e ha ampliato un precedente comunicato che suggeriva che Honda non avrebbe adottato il sistema operativo proprietario.

“I nostri clienti trovano valore nel nostro supporto di CarPlay, Android Auto e Google integrato e ora offriamo queste soluzioni connesse in tutta la nostra gamma“, ha affermato un portavoce di Honda. “Continueremo a offrire una gamma di soluzioni interattive di alta qualità per fornire valore ai nostri clienti che corrispondano alle loro scelte tecnologiche“.

Offrire entrambi i sistemi software in un’unica architettura può offrire a GM una via d’uscita se il suo sistema operativo proprietario non trova successo tra i clienti, cosa che finora la risposta del pubblico indica che potrebbe non esserlo.