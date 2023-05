IPTV, utenti in crisi, l’illegalità scomparirà presto

Il Governo Italiano sta controllando con attenzione il mondo illegale dell’IPTV, varando continuamente nuove norme che cercano di ridurre al massimo il numero di utenti che ne possano effettivamente fruire, inasprendo le pene e conferendo maggiori poteri all’AGCOM, l’ente preposto alla verifica degli illeciti, almeno nella trasmissione.

Nel 2023 sono circa 5 milioni gli italiani che si affidano al mondo dell’IPTV per guardare gratuitamente, o a prezzo scontato, le principali pay TV, compresi Netflix e Disney+, con perdite che superano il miliardo di euro. Un giro d’affari troppo grande per non essere osservato con attenzione e cura da parte del Governo italiano, pronto a tutto pur di riuscire a ridurlo, se non a cancellarlo definitivamente.

IPTV, l’illegalità sta per scomparire

Il primo grande passo in avanti compiuto dal Governo è stato quello di conferire maggiori poteri all’AGCOM, in pochissime parole questa ha la possibilità di imporre all’operatore telefonico l’interruzione immediata della trasmissione di un determinato segnale; le fonti autorevoli hanno sempre sostenuto che la prontezza d’agire in tempi ristrettissimi, anche entro 5 minuti dall’inizio della trasmissione, fosse prerogativa fondamentale per combattere l’IPTV, e così è stato.

Nel futuro si ipotizza che verrà messo in atto un piano per riuscire a tracciare coloro che fanno affidamento all’IPTV per accedere a contenuti illegali, ma di scritto e di realistico al momento non abbiamo trovato alcun riscontro. Il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso, evitate di commettere un reato, perchè di questo si tratta,