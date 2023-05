IPTV e pirateria contro SKY e DAZN, addio agli abbonamenti ILLEGALI

La pirateria continua ad influire in maniera negativa sul mondo del calcio, soprattutto per quanto riguarda la Serie A. La lega sta provando in ogni modo a tirare fuori delle soluzioni che possano essere utili per abbattere questo fenomeno, il quale si diffonde estremamente con le IPTV. I numeri parlano chiaro con questi sistemi di visione illegali che non fanno altro che crescere, visti i prezzi molto bassi offerti.

Secondo quanto riportato dalle principali fonti, gli italiani che si servono del cosiddetto “pezzotto” sono intorno ai 5 milioni. Si tratta di un numero enorme ma che risulta ad oggi quasi giustificato vista la qualità del servizio. Infatti coloro che si occupano di fornire contenuti pirata, lo fanno con una qualità fuori dal comune, offrendo talvolta anche il 4K. Ovviamente ad influire ci pensano anche i prezzi estremamente bassi, visto che si parla di abbonamenti disponibili per soli 10€ al mese con Sky, DAZN e molte altre piattaforme.

IPTV e pirateria: un fenomeno da estirpare dall’Italia al più presto

Sembra tutto molto semplice quando si sceglie di trasgredire e optare per un abbonamento pirata. Infatti basta solo fare un giro rapido sul web e scoprire soluzioni del genere tra siti e forum vari.

Tutto potrebbe però finire molto presto, visto che il Governo si sta adoperando insieme alla Lega Serie A per distruggere il fenomeno. Verranno introdotte ben presto delle regole restrittive che porteranno pene molto severe. Si parla infatti di multe molto alte e soprattutto di carcere. Bisognerà quindi stare molto attenti, magari abbandonando l’idea di fregare la legge.