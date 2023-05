Google Pixel 7a, teaser ufficiali prima del debutto

Il noto colosso tech Google sembra ormai quasi pronto a togliere i veli sul suo nuovo smartphone di fascia media. Stiamo parlando del prossimo Google Pixel 7a e sappiamo che il suo debutto ufficiale è previsto fra pochissimo, ovvero il prossimo 10 maggio durante la conferenza annuale di Google. Nel corso delle ultime ore, in particolare, la pagina Google India ha pubblicato teaser in cui ha rivelato la disponibilità del nuovo device a partire dall’11 maggio ed ha anche svelato parte del suo design.

Siamo ormai prossimi al debutto ufficiale del nuovo medio di gamma di casa Google, ovvero il Google Pixel 7a. Nel corso delle ultime ore, come già accennato, la pagina ufficiale Google India ha postato un nuovo teaser ufficiale. Da questo teaser, in particolare, possiamo scorgere leggermente il design della backcover posteriore. Un look che sembra piuttosto simile a quello dei fratelli maggiori. Sul retro, sembrano infatti esserci due sensori fotografici nel classico modulo fotografico a cui ci ha abituati Google.

How to show excitement without shouting? Asking for a friend

Coming to @Flipkart on 11th May. pic.twitter.com/il6GUx3MmR

— Google India (@GoogleIndia) May 2, 2023