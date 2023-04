Vodafone Italia nomina finalmente il nuovo CEO

Lo scorso 27 aprile 2023 Vodafone Group ha annunciato la nomina di Margherita Della Valle, attuale Group Chief Financial Officer, come nuovo Amministratore Delegato del Gruppo, succedendo così all’ormai ex CEO Nick Read, che ha lasciato Vodafone nei mesi scorsi.

Nick Read ha lasciato la carica di Group Chief Executive e di Direttore di Vodafone a decorrere dal 31 Dicembre 2022, pur decidendo di rimanere nel Consiglio di Amministrazione del Gruppo fino al 31 Marzo 2023.

Vodafone nomina CEO Margherita Della Valle

Al posto di Read, è stata nominata Amministratore Delegato ad interim proprio Margherita Della Valle, che adesso viene dunque confermata come nuovo CEO di Vodafone Group. A detta di Vodafone, Della Valle continuerà a rivestire anche la sua attuale carica di Chief Financial Officer del Gruppo, almeno fino a quando non sarà completata una ricerca esterna per trovare un nuovo Group Chief Financial Officer.

Jean-François van Boxmeer, Presidente di Vodafone Group, ha dichiarato: “A nome del Consiglio, sono lieto di annunciare la nomina di Margherita ad Amministratore Delegato del Gruppo, a seguito di una rigorosa ricerca interna ed esterna. Margherita ha una solida esperienza durante la sua lunga carriera in Vodafone in posizioni di marketing, operative, commerciali e finanziarie. Negli ultimi mesi in qualità di Amministratore Delegato ad interim del Gruppo, il Consiglio e io siamo rimasti colpiti dal suo ritmo e dalla sua risolutezza nell’iniziare la necessaria trasformazione di Vodafone“.

Margherita Della Valle, nuovo Amministratore Delegato di Vodafone Group, ha affermato: “Sono onorata di essere stata nominata Group Chief Executive. Vodafone ha una posizione unica in Europa e in Africa con solide relazioni con i clienti, reti e persone. Per realizzare il nostro potenziale, Vodafone deve cambiare. Sappiamo di poter fare di meglio. Il mio obiettivo sarà migliorare il servizio per i nostri clienti, semplificare la nostra attività e crescere“.