USB pen drive da 128GB, su Amazon ce ne sono due al prezzo di UNA

Sembrerebbe effettivamente assurdo poter acquistare due oggetti uguali come se il costo ne riguardasse solo ed esclusivamente uno. Amazon in genere rende disponibili offerte di questo tipo quotidianamente, con la tecnologia che è sempre l’obiettivo primario di coloro che sono appassionati di acquisti online. Secondo quanto riportato, questa potrebbe essere la giornata perfetta per poter portare a casa due pen drive USB come se ne pagaste solo una.

Sono infatti due i pezzi in vendita, entrambi identici tra loro. Si tratta di due flash drive in grado di fornire ampio spazio di archiviazione, peraltro con compatibilità super estesa.

Due pen drive USB 2.0 da 128GB al prezzo di una, la grande offerta di Amazon che tutti possono sfruttare

Le due pen drive USB di cui si parlava poche righe più in alto, forniscono un gran supporto a chi necessita di un po’ di memoria in più. Effettivamente ognuno dei due flash drive in questione, equipaggiati con tecnologia di trasmissione 2.0, gode di 128 giga di archiviazione.

Grande sintomo di qualità è il materiale utilizzato per la loro costruzione, ovvero il metallo. Non ci saranno problemi di compatibilità in quanto le due pen drive vanno perfettamente d’accordo con qualsiasi sistema operativo e all’occorrenza anche con alcuni smartphone. Inoltre non necessitano di alcun supporto di installazione visto che sono Plug & Play. Il prezzo solo per qualche giorno sarà di 19,99€ direttamente su Amazon, aggiungetele ora al carrello.