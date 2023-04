Dall’introduzione dell’aggiornamento Coolwalk di Android Auto, molti utenti stavano aspettando Waze e le sue nuove features.

Android Auto non ha più lo stesso aspetto di una volta, dato che ha portato grandi modifiche al design. Il cambiamento più grande, tuttavia, è l’aggiunta di una modalità dashboard. La dashboard di Android Auto consente di visualizzare più app cardate su quella che potrebbe essere considerata una schermata iniziale.

Generalmente, la dashboard sarà composta dal navigatore, una scheda per i media e una sezione dinamica che apparirà e scomparirà, a seconda di determinati fattori. Di solito, quello spazio è costituito da destinazioni consigliate determinate dall’app di navigazione.

Ma se Google Maps ha una modalità dashboard pronta dal lancio di Coolwalk, Waze è caduto nel dimenticatoio.

Un nuovo aggiornamento in arrivo

Tuttavia, nell’ultima versione stabile, anche Waze ora utilizza una dash semplificata che riesce a visualizzare il percorso affiancato ad altre app. Con ciò, sembra che la nuova versione (4.93.5.11) abbia assunto un design dell’interfaccia utente leggermente diverso rispetto alla versione beta limitata.

La visualizzazione completa, invece, offre all’utente tutto ciò a cui è abituato in una normale esperienza Waze. Ciò include le opzioni di percorso, la ricerca di fermate aggiunte, il volume e l’uscita dalla navigazione. Sfortunatamente, non sembra esserci un pulsante di segnalazione. Questo di per sé è un enorme peccato in quanto rappresenta un’enorme ragione per usare Waze in primo luogo.

Dalla versione 4.93.5.11 gli utenti su Reddit hanno fatto notare inoltre che l’aggiornamento non sembra ancora essere disponibile sul Google Play Store. Nonostante questo, l’arrivo di questa modalità è una grande vittoria, anche se ci sono sicuramente alcuni problemi visivi che devono essere risolti.