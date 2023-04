Grazie allo sviluppo della tecnologia al giorno d’oggi è possibile utilizzare lo smartphone durante la guida in tutta sicurezza.

Le automobili moderne possiedono infatti dei monitor touchscreen a cui è possibile collegare il proprio dispositivo e controllare lo schermo grazie ai tasti presenti sul volante oppure tramite gli assistenti vocali.

Si tratta di una svolta estremamente importante per la sicurezza stradale poiché permette di rispondere al telefono, utilizzare le mappe o ascoltare musica senza distrarsi per manovrare lo smartphone.

Gli smartphone hanno la possibilità di scaricare applicazioni adatte allo scopo come Android Auto e Car Play. Android Auto è infatti un’applicazione presente in tutti i dispositivi con sistema operativo Android e permette il collegamento del dispositivo al display della propria automobile.

Android Auto: le migliori app da utilizzare alla guida

Collegando lo smartphone alla propria vettura si possono utilizzare numerose app per aiutarsi durante il viaggio e anche per renderlo più leggero. Grazie all’assistente di Google basterà inviare dei semplici comandi vocali per accedere a tutte le funzioni disponibili.

Le applicazioni migliori da utilizzare durante la guida sono molteplici e con differenti funzioni. Una delle più utili è sicuramente l’app del navigatore con accesso diretto a qualsiasi applicazione di mappe o controllo del traffico.

Un’altra applicazione molto consigliata è quella per il controllo della domotica per sorvegliare la vostra casa durante i lunghi viaggi.

Infine, altre app molto utili sono quella per il controllo del meteo, per ascoltare qualsiasi playlist si voglia e per rispondere ai messaggi e alle telefonate.