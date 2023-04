Asus ha recentemente presentato la nuova famiglia ROG Phone 7. La famiglia di smartphone da gaming è pensata per gli utenti più esigenti che cercano device con un hardware da top di gamma e funzionalità in grado di garantire sempre le massime prestazioni.

Inoltre, le feature uniche come gli AirTrigger ultrasonici permettono di migliorare l’approccio ai giochi, permettendo un’esperienza simile a quella offerta dalle console. Tuttavia, le indiscrezioni riguardanti Asus indicano che il produttore ha in programma l’arrivo di una versione avanzata dei propri device.

Stando ad un nuovo report, in estate farà il proprio debutto ufficiale la famiglia Asus ROG Phone 7D. A giudicare da quanto emerso, si tratterà di una versione evoluta degli attuali top di gamma con novità hardware.

Asus si sta preparando al debutto ufficiale degli smartphone da gaming ROG Phone 7D e 7D Ultimate che arriveranno in estate con il SoC MediaTek top di gamma

Il report indica che ROG Phone 7D e 7D Ultimate arriveranno in Cina ad agosto di quest’anno. Per un periodo limitato di tempo saranno commercializzati in esclusiva per il mercato asiatico e solo in seguito arriveranno sui mercati internazionali.

Al momento, i dettagli a riguardo sono molto limitati e dobbiamo affidarci alle indiscrezioni per scoprirne i segreti. Stando a quanto riportato dal leaker Paras Guglani, Asus ROG Phone 7D sarà caratterizzato dai numeri di serie AI2301_A e AI2301_C. I codici intermedi AI2301_B e AI2301_D saranno, invece, associati a ROG Phone 7D Ultimate.

Inoltre, un altro aspetto fondamentale è il SoC scelto da Asus. Il produttore potrebbe affidarsi alla soluzione top di gamma di MediaTek. Le indiscrezioni indicano che il chipset apparterrà alla serie Dimensity 9000+ e non ci sono maggiori dettagli in merito. Questo lascia presupporre che il SoC che sarà presente sugli smartphone da gaming potrebbe essere il Dimensity 9200+.

Infine, le versioni più prestazionali dei device potranno contare su una configurazione di memorie estremamente potente. Si parla di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna che renderanno i ROG Phone 7D estremamente potenti e prestazionali.

Ricordiamo che gli attuali flagship ROG Phone 7 e 7 Ultimate sono caratterizzato da un display AMOLED da 6.78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 165Hz. Sotto la scocca trova spazio il SoC Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna.