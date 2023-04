Il “veicolo” spaziale più veloce dell’universo, ovvero il Parker Solar Probe della NASA delle dimensioni di una piccola automobile E in questo momento sta praticamente “toccando il sole“.

Alla fine di aprile, ha infranto due record spaziali, detronizzando il campione precedente, e il suo viaggio è solo all’inizio.

La sonda, lanciata nell’agosto 2018 in missione per studiare il sole, è volata sempre più vicino alla stella, usando il pianeta Venere come una fionda. Il 29 aprile, durante il suo avvicinamento più vicino al sole (noto come “perielio“), Parker stava viaggiando a una velocità quasi insondabile, abbastanza veloce da girare intorno alla Terra 13 volte in una sola ora.

Un record senza precedenti

Parker ha stabilito due record nel febbraio 2020:

E’ diventato l’oggetto creato dall’uomo più veloce raggiungendo i 393.044 km/h .

. Veicolo spaziale più vicino al sole: soli 18,6 milioni di chilometri dalla superficie.

Ma quei record sono stati ora superati. Ecco quelli aggiornati:

Adesso ha raggiunto una velocità approssimativa di 532.000 km/h.

Questa volta è arrivato a soli 10,4 milioni di chilometri dal Sole.

Questi sono alcuni record importanti da mantenere, e nemmeno questa è la fine. Parker dovrebbe battere il proprio record più avanti nel corso dell’anno, quando utilizzerà un altro sorvolo di Venere per lanciarsi più vicino al sole. Il perielio dovrebbe verificarsi il 21 novembre.

La navicella spaziale sta già svelando alcuni dei grandi misteri del sole. Nel dicembre 2019, il primo lotto di dati di Parker è stato pubblicato sulla rivista Nature, studio che ha chiarito alcuni misteri sulle particelle cariche e sulla dinamica del plasma nell’atmosfera esterna del sole.