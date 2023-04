Automobili Lamborghini vuole celebrare al meglio il proprio 60° Anniversario lanciando delle edizioni limitate per Huracán STO, Huracán Tecnica e Huracán EVO Spyder. I tre modelli esclusivi sono stati presentati il 21 aprile durante la Milano Design Week.

Ogni limited edition sarà realizzata in 60 esemplari e tutte le vetture saranno caratterizzate dalla presenza di un motore V10 oltre che da livree esclusive. In questo modo, il brand di Sant’Agata Bolognese potrà celebrare la propria tradizione, dando libero sfogo alla creatività del Centro Stile Lamborghini.

Inoltre, per sottolineare l’esclusività di ogni vettura, sarà presente una targhetta celebrativa che ripeterà la scritta “1 di 60” realizzata in carbonio. In aggiunta, le vettura saranno impreziosite dal logo “60°” che sarà verniciato sulle portiere e ricamato sui sedili.

Automobili Lamborghini celebra i 60 anni del marchio con delle versioni speciali della Huracán STO, Huracán Tecnica e Huracán EVO Spyder

La Huracán STO, Super Trofeo Omologata, rappresenta la versione più potente mai realizzata per la vettura con il motore V10 aspirato in grado di erogare ben 640 CV. Le due versioni disponibili per la 60 Anniversario Edition è offerta in due versioni sono pensate per valorizzare il carattere sportivo della vettura attraverso una colorazione tono su tono.

La prima è caratterizzata da tonalità blu mentre la seconda versione unisce una colorazione grigia con finiture di carbonio a vista. Entrambe hanno soluzioni uniche ed esclusive e sono equipaggiate con cerchi Hek in alluminio forgiato da 20 pollici.

Huracán Tecnica è la configurazione più versatile della gamma e, anche in questo caso, le versioni disponibili sono due. La prima presente una colorazione grigia con elementi a contrasto neri e rossi. La seconda versione, invece, è basata su una carrozzeria bianca con finiture verdi. In questo caso i cerchi sono Damiso shiny black da 20” con pinze freno rosse.

Huracán EVO Spyder permette di godere delle performance di una supercar ma con un’architettura open air. La prima delle due versioni speciali è basata sulla colorazione blu con elementi bianchi a contrasto. La seconda opzione presenta una carrozzeria verde con elementi bianchi. Anche in questo caso, i cerchi sono Damiso shiny black da 20”.

Tra i prossimi appuntamenti da non perdere per la celebrazione dei 60 anni di Automobili Lamborghini non possiamo dimenticare il Lamborghini Day Japan – 60th Anniversary a Suzuka e il Lamborghini Day UK – 60th Anniversary che si terrà il prossimo 29 aprile a Silverstone. Il prossimo 24 maggio si terrà in Italia il tour “60° Anniversario Giro” che terminerà il 28 maggio in Piazza Maggiore a Bologna. L’occasione sarà perfetta per tenere un concorso d’eleganza aperto al pubblico a cui parteciperanno oltre 150 vetture della Casa del Toro.