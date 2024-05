Sonos ha deciso di dare il via ad una piccola campagna di rinnovamento a dir poco totale, si parte il sette Maggio e dall’applicazione ufficiale che godrà di un rifacimento a dir poco totale, si tratterà di un aggiornamento dell’app S2 o come web app in sostituzione del controller desktop attuale.

Effettivamente la schermata iniziale è stata completamente rifatta e a detta di Sonos, promette “un’esperienza di riproduzione streaming senza precedenti“: tutti gli utenti accedere velocemente ai comandi del sistema scorrendo verso l’alto, evitando così di passare da una scheda all’altra.

Tutte le novità in breve

Nel dettaglio la nuova app promette una maggiore facilità e immediatezza d’uso, avremo infatti la possibilità di organizzare playlist, stazioni radio e album da oltre 100 servizi, tutto in un’unica schermata iniziale, che l’utente potrà personalizzare a proprio piacimento senza troppo sforzo.

Addio alle schede multiple: Nella schermata iniziale sarà presente tutto il necessario, ovvero i comandi e i contenuti preferiti

Nella schermata iniziale sarà presente tutto il necessario, ovvero i comandi e i contenuti preferiti Maggiore personalizzazione: Nella schermata iniziale sarà possibile riordinare tutto a nostro piacimento senza problemi

Nella schermata iniziale sarà possibile riordinare tutto a nostro piacimento senza problemi Barra di ricerca: Sarà possibile usare un’unica barra di ricerca unificata per cercare tutto ciò che vogliamo senza sforzo in tutte le app collegate

Sarà possibile usare un’unica barra di ricerca unificata per cercare tutto ciò che vogliamo senza sforzo in tutte le app collegate Controllo: basta uno swipe dal basso verso l’alto sulla schermata iniziale per accedere a tutti i controlli dell’applicazione, dal volume fino ai vari speaker collegati con l’equlizzazione.

Si tratta di un cambiamento che Sonos ha portato avanti all’insegna della semplicità d’uso, una politica che molte aziende stanno adottando dal momento che poter smanettare è sicuramente bello ma usare il tutto con facilità è anche meglio, ecco dunque perchè le più grandi realtà stanno rifacendo il loro multitasking in favore di un’esperienza d’uso unificata e semplificata, basti pensare alle maggiori app che costituiscono ad esempio la suite Google, unite sotto lo stesso cielo di Tasks, meglio l’ecosistema che servizi dispersi e poco accessibili.