Automobili Lamborghini e Master & Dynamic hanno annunciato una nuova collezione di cuffie a uricolari. La partnership tra la Casa di Sant’Agata Bolognese e il brand newyorchese che realizza dispositivi audio di fascia premium, arriva alla terza collezione co-branded.

I nuovi device pensati per gli audiofili comprende le cuffie MW75 Active Noise-Cancelling Wireless, le cuffie MG20 Wireless Gaming e gli auricolari MW08 Sport True Wireless. Si tratta di una gamma completa di sistemi audio che incarnano la qualità del brand con elementi di design marchiati Automobili Lamborghini.

Le cuffie wireless MW75 Active Noise-Cancelling e gli auricolari MW08 Sport True Wireless incarnano gli stilemi audaci di Automobili Lamborghini. Infatti è presente la riconoscibile “Y” inserita sulle lastre di vetro che contraddistingue le due soluzioni. Passando alle cuffie MG20 Wireless Gaming, invece, il brand ha scelto un pattern grafico con tonalità verde shock per richiamare le supercar che nascono a Sant’Agata Bolognese.

Automobili Lamborghini e Master & Dynamic hanno lanciato la terza collezione di cuffie e auricolari wireless dall’alta qualità e audaci nel look

Passando agli aspetti tecnici, le MW75 consentono una elevata qualità di ascolto grazie all’ Adaptive Active Noise-Cancelling. Le cuffie regolano automaticamente la cancellazione del rumore per offrire sempre l’audio migliore. Inoltre, sono realizzate con una combinazione unica di alluminio, pelle e vetro temperato con un’elevata qualità costruttiva e un comfort eccellente.

Le MG20 possono essere descritte come cuffie da gaming di lusso. La loro vocazione da gaming permette di ottenere alta fedeltà e bassa latenza. Inoltre hanno un microfono removibile. Infine, le cuffie wireless MW08 Sport True offrono fino a 42 ore di autonomia, una custodia di ricarica in Kevlar e una qualità eccezionale in ogni condizione di utilizzo.

Come dichiarato da Jonathan Levine, Fondatore e CEO di Master & Dynamic: “La nostra nuova collezione con Lamborghini celebra e mette in evidenza il DNA audace del marchio delle supersportive. Le cuffie MG20 Gaming nere e verdi mi ricordano la prima Lamborghini Huracán che ho visto ed è perfetta per una cuffia ad alte prestazioni. Gli eleganti auricolari wireless MW08 neri, bianchi e argento e le cuffie MW75 ANC rendono omaggio all’eleganza e al divertimento di guidare le supersportive Lamborghini”.

La collezione Master & Dynamic per Automobili Lamborghini è disponibile sia sullo shop online del produttore ma anche sul sito ufficiale di Automobili Lamborghini.