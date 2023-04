Lamborghini Revuelto rappresenta il futuro del marchio italiano. Presentata lo scorso 29 marzo, la supercar va a riscrivere i canoni delle vetture del Toro a cui siamo abituati. Infatti, la vettura si configura coma una V12 ibrida plug-in, la prima per il brand.

L’evento di presentazione si è tenuto alla presenza di Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. L’evento di lancio si è tenuto nel nuovo Emissions Technology Center dove ospiti internazionali, giornalisti e clienti hanno potuto ammirare la Revuelto e visitare la nuova linea di produzione dedicata.

Dopo il debutto a Sant’Agata Bolognese, la Lamborghini Revuelto ha stupito anche gli Stati Uniti. Durante un evento esclusivo alla Lamborghini Lounge NYC, situato a New York nel cuore del Chelsea Arts District, la vettura è stata svelata davanti a tantissimi VIP e appassionati.

Lamborghini Revuelto, la prima HPEV di Sant’Agata Bolognese stupisce il mondo per la sua tecnologia e le sue performance

Come commentato da Stephan Winkelmann: “Con la presentazione della Revuelto si apre un nuovo capitolo della nostra prestigiosa storia. Non è solo una pietra miliare ma anche un momento di orgoglio per tutti coloro che lavorano in Lamborghini. È inoltre un privilegio poter dare il benvenuto ai nostri clienti, ai media, ai concessionari e altri ospiti importanti che si sono uniti a noi per la première della Revuelto, qui nella nostra casa di Sant’Agata Bolognese”.

La Revuelto è spinta dal un poderoso motore V12 per celebrare la tradizione motoristica del brand. Tuttavia, sono presenti anche tre motori elettrici, due collegati alle ruote anteriori e uno all’asse posteriore. I quattro motori complessivi sono in grado di sprigionare un totale di 1015 CV e, al tempo stesso, permettere alla vettura di viaggiare completamente in modalità elettrica.

Lamborghini non poteva scegliere un modello migliore per celebrare i primi 60 anni del brand. La prima HPEV (High Performance Electrified Vehicle) è un esempio perfetto di tradizione e futuro in un connubio esclusivo, veloce e potente.