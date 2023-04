La Ferrari Purosangue sta facendo incetta di premi. Dopo aver conquistato il premio Red Dot Award ecco arrivare anche un ulteriore importante riconoscimento. Si tratta del prestigioso Car Design Award nella categoria Production Cars.

I riconoscimento sono stati istituiti nel 1984 da un’idea della celebre rivista italiana Auto&Design. La cerimonia di premiazione si è svolta in occasione della Milano Design Week presso l’ADI Design Museum di Milano.

Attraverso i premi, il Car Design Award vuole valorizzare i progetti che hanno caratterizzato ed influito sull’evoluzione del design in campo automotive. Una giuria composta da 11 esperti giornalisti provenienti dalle principali testate giornalistiche internazionali decreta i vincitori nelle varie categorie.

La Ferrari Purosangue e il Centro Stile di Maranello stono stati premiati ai Car Design Award 2023 durante la Milano Design Week

La scelta di premiare Purosangue nella categoria Production Cars non è una sorpresa. La vettura creata dal brand del Cavallino Rampante incarna: “proporzioni straordinarie per un’auto a ruote alte che sembra più compatta delle sue dimensioni reali. L’accessibilità e l’abitabilità sono ai vertici della categoria, grazie anche a un sistema di porte elaborato ed esteticamente accattivante. Inconfondibilmente Ferrari, si distingue da tutte le vetture di alta gamma dalle dimensioni simili“. Questa la motivazione espressa dai giudici per l’assegnazione del premio.

Tuttavia, i premi per Ferrari nell’edizione 2023 dei Car Design Award non terminano con Purosangue. Anche il Centro Stile Ferrari, diretto da Flavio Manzoni, ha ottenuto il massimo riconoscimento nella categoria Brand Design Language. La motivazione per questo premio è da ricercare nella coerenza e nella trasversalità del linguaggio formale che il marchio esprime nell’intera gamma prodotto.

Come commentato da Flavio Manzoni, Ferrari Chief Design Officer: “la rilevanza internazionale del premio consegnato oggi al Centro Stile Ferrari è un incoraggiamento a non smettere mai di ricercare nuovi stimoli creativi, alimentando così ulteriormente la passione di tutti i membri del team”.