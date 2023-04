Canone RAI, più di 3 MODI per non pagare mai l'odiata TASSA

Il canone RAI è una tassa che gli italiani continuano a rifiutare ma secondo le regole, c’è poco da fare: va pagata. Esistono però dei metodi, previsti dalla stessa legge, per evitare di corrispondere tale tassa al Governo.

Durante gli ultimi giorni è arrivata la notizia che il leader della Lega Matteo Salvini avrebbe proposto una bozza per l’eventualmente annullamento del canone RAI o di una sua revisione. In attesa di capire quali saranno i risvolti, ecco quali sono gli unici metodi per evitare di pagare la tassa.

Canone Rai, ecco i tre modi legali al 100% per non pagare l’odiata tassa: dovete avere dei requisiti ben specifici per essere esenti

Asserito che il canone Rai in questo momento è una delle tasse più odiate, sembra che ci siano dei modi per evitare di pagarlo. Dovrete però essere fortunati, o sfortunati allo stesso tempo, visto che chi possiede i requisiti per non pagare questa tassa potrebbe trovarsi in ben altre difficoltà oggettive.

Il primo modo per non pagare il canone Rai è quello di ritrovarsi ad avere un’età superiore ai 75 anni. In quel caso ci sarà l’esenzione diretta. La stessa cosa vale per tutte le persone che purtroppo non raggiungono la soglia minima di reddito. Proprio per questo motivo non ci sarà alcun obbligo di pagare il canone Rai.

Infine c’è la soluzione più ovvia: non avere una televisione in casa. Non avendo un apparecchio del genere nel proprio ambiente domestico, non sarete tenuti a pagare il canone nella vostra bolletta dell’elettricità.