android-auto-migliora-la-tua-esperienza-di-guida-con-queste-funzioni

Guidare in modo sicuro è diventata una responsabilità importante per tutti i conducenti. Con l’aumento dell’uso di smartphone e altri dispositivi elettronici, rimanere concentrati durante la guida può essere difficile. Tuttavia, grazie ad Android Auto, gli automobilisti possono rimanere connessi pur rimanendo al sicuro. Android Auto è un programma di mirroring per smartphone che consente ai conducenti di utilizzare le funzioni del telefono direttamente dal cruscotto dell’auto.

È possibile utilizzare le seguenti funzioni se il veicolo dispone di un impianto audio compatibile con Android Auto:

Assistente Google

Google Assistant è un assistente virtuale a controllo vocale incluso in Android Auto. Consente di utilizzare il telefono per gestire numerose operazioni come effettuare chiamate, inviare messaggi e ricevere indicazioni stradali tenendo le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

Monitoraggio degli elettrodomestici connessi

Android Auto funziona con i device domestici intelligenti. Ciò significa che potete utilizzare Google Assistant durante la guida per gestire e monitorare i vostri elettrodomestici, come termostati, luci e porte del garage.

Compatibilità con un’ampia gamma di applicazioni GPS

Google Maps, Samsung Maps, TomTom Go e Waze sono tra i servizi di mappatura e le applicazioni GPS che funzionano con Android Auto.

Aggiornamenti meteo in tempo reale

Gli aggiornamenti meteo in tempo reale sono forniti da Android Auto e consentono di pianificare il viaggio e di essere preparati a qualsiasi condizione meteorologica. Per poter utilizzare questa funzione è necessario attivare la funzione meteo.

Automatizzare la ripresa dei media

Una delle migliori funzioni di Android Auto è la possibilità di riavviare la riproduzione di musica, podcast o audiolibri non appena si rientra nel veicolo. È possibile attivare questa funzione nel menu delle opzioni.

Rispondere ai messaggi di testo e telefonici

WhatsApp, Instagram, Telegram, Signal e Facebook sono tra le applicazioni di messaggistica da cui Android Auto può leggere e inviare messaggi. Per evitare distrazioni durante la guida, impostare il telefono in modalità “Non disturbare”.