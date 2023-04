windtre-samsung-galaxy-s23-e-iphone-14-tra-gli-smartphone-in-offerta

WindTre, uno dei gestori di telefonia mobile più popolari in Italia, ha in programma una serie di ribassi sui prezzi di alcuni modelli di smartphone. Gli attuali abbonati a una SIM WindTre che hanno un piano da almeno 180 giorni e che pagano un minimo di 9,99 euro al mese per il loro servizio potranno beneficiare della promozione.

I clienti che soddisfano questi requisiti potranno acquistare un piano rateale agevolato per un Samsung Galaxy S23 o un iPhone 14, entrambi disponibili a 16,99 euro in più al mese per una durata di 30 mesi. Il Samsung Galaxy Note7 e il Huawei P20 Pro avranno gli stessi costi e cicli di fatturazione.

WindTre, le nuove offerte di Aprile 2023

Per usufruire di questa offerta, i clienti devono anche iscriversi a un altro servizio di WindTre, il Reload exChange. I clienti possono utilizzare questo servizio per valutare il valore del loro attuale smartphone e guadagnare fino a 800 euro. I clienti possono utilizzare il sistema Easy Pay per attivare questo servizio in qualsiasi negozio WindTre, che consente ai clienti di avere il loro smartphone valutato attraverso l’app prima di portarlo in negozio per lo sconto.

Sebbene il valore più alto per uno smartphone usato sia attualmente limitato all’Apple iPhone 13 Pro Max 256GB, gli acquirenti che desiderano aggiornare il proprio smartphone potranno comunque beneficiare di sconti considerevoli. Vale la pena notare che il nuovo piano di pagamento prevede un costo di attivazione una tantum di 6,99 euro, applicabile a qualsiasi modello di smartphone.

WindTre è un operatore importante nel settore della telefonia mobile italiana dal 2016, con una quota di mercato superiore al 30%. Negli ultimi anni, l’azienda è cresciuta enormemente ed è ora leader del settore in aree come la velocità della rete. Questo nuovo accordo dovrebbe interessare molti consumatori che desiderano sostituire i propri dispositivi e la reputazione di WindTre di offrire un servizio eccellente non fa che aumentare l’interesse.