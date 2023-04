Level Infinite e Hotta Studio hanno confermato che Tower of Fantasy riceverà presto un nuovo simulacro. Il titolo si aggiornerà per includere anche Fiona, una delle figure più potenti di Hykros.

Il personaggio viene descritto come un leader nato, dotata di eccellenti abilità strategiche. Questi caratteristiche hanno reso Fiona la giusta scelta per supervisionare Innars. Il simulacro si impegna attivamente per garantire la sicurezza della propria città, facendo ricorso a strategie molto interessanti.

Infatti, Fiona è in grado di camuffarsi grazie a ritrovati tecnologici avanzati e proteggere Innars in maniera più efficiente. Tuttavia, il nuovo personaggio di Tower of Fantasy è in grado di sfoderare le armi e lanciarsi nella mischia. Infatti, la sua arma principale è il Bracciale della Luna.

Insieme a Fiona, i giocatori di Tower of Fantasy potranno divertirsi anche con Icarus. Questo personaggio ha sfoderare le armi e lanciarsi nella mischia guidare la squadra Mooke direttamente dall’Arconte di Hykros. A rendere temibile Icarus ci pensa la la sua arma denominata Precious One.

Ricordiamo che Tower of Fantasy si configura come un MMORPG free-to-play caratterizzato da un mondo di gioco open world e dallo stile futuristico. I giocatori si troveranno ad affrontare le minacce sul pianeta Aida dopo che la Terra è stata abbandona per permettere all’umanità di sopravvivere.

Lo stile artistico è ispirato alle opere sci-fi post-apocalittico con importanti richiami al mondo degli Anime. Dal punto di vista del gameplay, il titolo offre uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti. Per tutte le informazioni in merito alle novità, ai nuovi simulacri e agli update costanti per il gioco, è possibile visitate il sito web ufficiale.