In occasione del Nintendo Indie World Showcase tenutosi in queste ore oggi, il team Night School ha annunciato il debutto di OXENFREE II: Lost Signals. Il Game Studio di Netflix si prepara al lancio del sequel di uno dei titoli più interessanti nella categoria thriller sovrannaturale.

Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5 e PS4, PC e Mac via STEAM oltre che su Netflix. La data di lancio è fissata per il prossimo 12 luglio. La trama di OXENFREE II: Lost Signals prenderà il via cinque anni quanto accaduto nel precedente capitolo.

I giocatori potranno tornare ad immergersi nelle cupe ma affascinanti atmosfere tipiche della saga, familiarizzando con un cast originale. La protagonista di questo capitolo sarà Riley Poverly, una ricercatrice impegnata a studiare alcune anomalie nella città di Camena. Tuttavia, le analisi effettuate porteranno a scoprire che l’epicentro delle anomalie è situato a Edwards Island. Questa situazione darà il via a un tremendo mistero di natura sovrannaturale.

OXENFREE II: Lost Signals, il 12 luglio arriverà il nuovo capitolo della saga mystery-thriller creata da Night School, Game Studio di Netflix

La particolarità di OXENFREE II: Lost Signals è proprio nella sua storia affascinante e nel sistema di dialogo accuratamente studiato dal team di Night School. I giocatori dovranno esplorare l’isola e trovare una soluzione ai misteri che la avvolgono.

Come dichiarato da Sean Krankel, co-founder and studio director at Night School: “Con OXENFREE II: Lost Signals abbiamo voluto attingere all’essenza e al mondo che hanno reso il gioco originale così speciale, immergendo al contempo i giocatori in una storia completamente nuova con una posta in gioco ancora più alta”.

Il fondatore della software house ha poi continuato: “Questo gioco è frutto di duro lavoro e molto amore e non vediamo l’ora che i giocatori si calino nei panni di Riley, plasmandola attraverso scelte che cambieranno la sua vita e sfide sovrannaturali che minacciano di distruggere il suo futuro”.

Ricordiamo che OXENFREE II: Lost Signals sarà disponibile a partire dal 12 luglio. Il titolo avrà un costo di 19,99 euro su Nintendo Switch e PC mentre per console Sony sarà di 23,99 euro. Gli abbonati Netflix, invece, potranno scaricarlo gratuitamente sui propri dispositivi mobile.