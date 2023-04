I giocatori di Ghostbusters: Spirits Unleashed, possono gioire per l’arrivo di un nuovo DLC totalmente gratuito per il titolo. A partire dal 20 aprile 2023, il videogioco multiplayer asimmetrico sviluppato da IllFonic diventa ancora più ricco e divertente.

Infatti, il nuovo DLC promette di apportare modifiche radicali al gameplay. Tra le novità spicca certamente l’introduzione di una nuova mappa e di un nuovo tipo di spettro. I Buster potranno affrontare gli spiriti nemici all’interno de “Il Tribunale”. Infatti, la location è infestata da attività paranormali che si districano nel complicato labirinto di sale, uffici e aule di tribunale.

Inoltre, arriva lo Spettro Possessore a cui si aggiungono tre varianti: Scuttle, Hellion e la famosa Sentinella. Questo personaggio potrà utilizzare abilità uniche tra cui la Possessione Definitiva per conquistare civili e bloccare perfino gli stessi Acchiappafantasmi.

Ghostbusters: Spirits Unleashed si aggiorna con il secondo DLC gratuito per il titolo che introduce una nuova mappa, un nuovo fantasma e tante novità pensate per migliorare il gameplay

Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno lavorato per introdurre un nuovo tipo di IA chiamato Drudges. Queste entità evocate da Tobin, permettono di aiutare il fantasma a infestare l’edificio e spaventare gli umani. Si tratta di nuovi obiettivi primari per i Buster che vanno eliminati al più presto.

Trattandosi di un titolo multiplayer, le componenti cosmetiche di Ghostbusters: Spirits Unleashed sono estremamente importanti. Ecco, quindi, arrivare equipaggiamenti e personalizzazioni prese in prestito dalla serie di cartoni animati Extreme Ghostbusters.

Gli sviluppatori hanno sottolineato che oltre alle novità dedicate al gameplay, ci sono tanti piccoli miglioramenti generali per il titolo. Tra questi non possiamo non citare il miglioramento dei bot Ghost/Buster, correzioni di bug e del bilanciamento. Tutte queste novità sono volte a rendere l’esperienza di gioco sempre più divertente e coinvolgente e facilitare la vita agli utenti che affrontano il titolo.

Ricordiamo che Ghostbusters: Spirits Unleashed è disponibile su PC e su Epic Games Store e su console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ed Xbox One. Il prezzo consigliato del titolo è di 39.99 euro. Entrambi i DLC pubblicati dagli sviluppatori saranno disponibili automaticamente all’avvio del gioco, senza costi aggiuntivi per gli utenti.