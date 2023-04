La saga di Assassin’s Creed è pronta ad ampliarsi con una storia che fungerà da sequel diretto di uno dei titoli lanciati in passato. Entrando maggiormente nello specifico, il nuovo capitolo prenderà il nome di AC: Forgotten Temple e seguirà le vicende di Edward Kenway.

La storia di questo Assassino è stata affrontata in Assassin’s Creed 4: Black Flag, il capitolo ambientato durante l’età d’oro della pirateria. Tuttavia, chi si aspettava un nuovo gioco creato da Ubisoft rimarrà deluso.

Infatti, Assassin’s Creed: Forgotten Temple si congiura come un webcomic originale realizzato in collaborazione con Webtoon. L’azienda coreana è specializzata nei fumetti digitali e questa nuova avventura sarà del tutto inedita.

Ubisoft conferma che Assassin’s Creed 4: Black Flag avrà un sequel e gli utenti potranno scoprire come continua la storia del pirata Edward Kenway

Stando a quanto emerso fino ad ora, il fumetto permetterà di scoprire cosa è successo dopo gli eventi di Black Flag. Si seguiranno le vicende di Edward Kenway alla ricerca dei Pezzi dell’Eden, i misteriosi artefatti creati da un’antica civiltà che i Templari vogliono sfruttare per dominare il mondo.

Inoltre, la serie introdurrà il personaggio di Noa, una discendente di Edward dai tratti coreani-americani, alla ricerca di maggiori indizi sulla propria famiglia. Come confermato da Julien Fabre, Direttore della divisione Global TV e sviluppo progetti transmediali di Ubisoft: “Siamo eccitati di espandere la serie di Assassin’s Creed con Webtoon che ringraziamo per questa incredibile collaborazione. Stiamo lavorando duro con il talentuoso team di Redice per creare un sequel originale di Black Flag e speriamo che i fan possano goderne“.

David Lee, Vice Presidente di Webtoon ha commentato: “Siamo fan del franchise da molto tempo e non vediamo l’ora di permettere ai lettori di scoprire come evolverà la storia di Edward Kenway. Questa serie incredibile catturerà gli appassionati della serie di Assassin’s Creed e porterà questa IP tanto amata nel mondo di Webtoon”.