La versione Remake di Resident Evil 4 ha conquistato gli appassionati della saga. Il successo del titolo è innegabile, permettendo ai giocatori di immergersi completamente in questo action-survival a tinte horror.

In alcune interviste precedenti all’uscita del titolo, gli sviluppatori di Capcom avevano lasciato intendere che il gioco avrebbe permesso di giocare a diverse modalità. Una di queste, chiamata Mercenaries, ha fatto il proprio debutto nei giorni scorsi.

Tuttavia, il team ha più volte indicato la presenza di una ulteriore modalità di gioco denominata Separate Ways. Di questo DLC si sono perse le tracce, almeno fino ad ora. Stando a quanto indicato da ResiEvilCentral, fonte autorevole sulle novità legate alla saga di Resident Evil, sembrerebbe che la nuova modalità sia molto vicina al debutto ufficiale.

Su Resident Evil 4 Remake potrebbe presto debuttare una nuova modalità di gioco chiamata Separate Ways ed incentrata su Ada Wong

Nel Tweet si può vedere il menù principale di Resident Evil 4 contenente la voce Separate Ways, situata tra la selezione della Campaign e The Mercenaries. Purtroppo, il leaker sotiene che la voce non è cliccabile, ma lo sarà quando verrà attivata da Capcom con un futuro aggiornamento.

Sebbene non sia chiaro quali saranno i contenuti presenti nel Remake, possiamo immaginare che verranno seguire le orme del gioco originale. Infatti nel titolo lanciato nel 2005, la modalità Separate Ways si sbloccava dopo aver completato la campagna principale.

I giocatori potevano affrontare la storia di Resident Evil 4 dal punto di vista di Ada Wong. Sebbene nella versione originale le missioni fossero relativamente brevi, permettevano di ampliare la storia e ammirare come i destini di Ada Wong e Leon S. Kennedy si intrecciassero durante il susseguirsi degli eventi. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente emergeranno nel corso dei prossimi giorni.