OPPO Find N2 Flip, nessuno smartphone ha la batteria più grande e la ricarica più veloce

Una delle aziende che sta lavorando meglio sul profilo degli smartphone, soprattutto su quelli foldable, è Oppo. Le dimostrazioni continuano ad arrivare, ancor di più con il nuovo dispositivo Find N2 Flip.

Accolto con grande entusiasmo e soprattutto vincitore del premio Most Disruptive Device Innovation Award ai Global Mobile Awards 2022, Flip N2 dimostra costantemente di avere delle caratteristiche ineguagliabili dalla concorrenza. L’obiettivo di attirare una cornice di utenti con questo design iconico sembra essere sempre più conseguibile ed alcune caratteristiche in particolare avrebbero tagliato fuori la concorrenza.

Tra queste la grande durata della batteria, la quale unita all’estetica, alla comodità e al design, mostra un progetto estremamente riuscito. Queste le parole di Zhou Yibao, Find N Series Product Manager:

“Dopo quattro anni e sei generazioni di soluzioni foldable, abbiamo creato un telefono pieghevole molto amato, OPPO Find N. Con una filosofia basata su pazienza e standard elevati, ci siamo impegnati a creare il miglior telefono flip possibile, e una batteria più duratura e una ricarica più rapida sono la chiave per raggiungere questo obiettivo“.

Batteria con maggiore capacità e durata e ricarica più veloce e avanzata in un pieghevole: questo è Oppo Find N2 Flip

È chiaro che all’interno di uno smartphone pieghevole, viste le sue dimensioni ridotte, risulti abbastanza difficile inserire una batteria di grande capacità. Oppo però nel suo Find N2 Flip ha pensato a qualcosa di diverso.

L’azienda ha affrontato questa sfida in maniera alquanto singolare, queste le parole di uno degli ingegneri strutturali di Oppo: “In origine, ci aspettavamo che il nostro primo flip phone potesse avere una capacità massima della batteria di 3800 mAh. Inoltre, doveva essere sottile, compatto e pieghevole. Ma in qualità di leader nella tecnologia e nell’ingegneria, abbiamo preteso di più da noi stessi, perseverando per ottenere qualcosa di incredibile con OPPO Find N2 Flip: la batteria con la migliore capacità dell’intero settore“.

Ridisegnando lo spazio dedicato alla scheda SIM, Oppo ha tirato fuori 100 mAh in più. Altri 78 mAh sono stati recuperati dallo spostamento della griglia di uscita. Insieme alla batteria inserita da 4.300 mAh, ecco il capolavoro: garantite fino a 20 ore di autonomia di riproduzione su YouTube e 53 ore di ascolto su Spotify.

La ricarica super-veloce che solo Oppo Find N2 Flip consente

Venendo al processo di ricarica, Oppo Find N2 Flip si basa sul processo flash SUPERVOOCTM da 44W. Questo è il migliore nella categoria, in grado di portare il telefono dallo 0% al 34% in soli 15 minuti. Il tutto è possibile grazie alla revisione del collaudato design con doppia cella a ricarica rapida, la quale ha portato all’inserimento di una cella più grande ed una più piccola.

E’ stato creato dunque da Oppo il “Dual-Battery Charging System”, con l’aggiunta di un interruttore di controllo al circuito parallelo. Nel momento in cui il chip di ricarica riscontra che la batteria piccola ha raggiunto un livello di carica ben preciso, la sua tensione viene automaticamente scollegata per iniziare a caricare la batteria più grande. Nel momento in cui la batteria più grande sta per arrivare al 100%, l’alimentazione ritorna quindi allo schema di derivazione parallelo. Così consente alla batteria di raggiungere gli stessi tempi di carica e scarica di uno smartphone tradizionale.

Emblematica la fase di test di DxOMark, a cui è stato sottoposto Oppo Find N2 Flip. Il punteggio dell’autonomia è il risultato di 100 su 188 mentre il punteggio della carica raggiunge un risultato di 112 su 181. Per quanto riguarda il punteggio di efficienza energetica, ecco 124 su 154. Questo consente il posizionamento al primo posto tra i Flip Phone in termini di batteria.