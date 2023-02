OPPO Find N2 Flip, uno dei pochi pieghevoli con supporto software di lunga durata

Il recente annuncio di OPPO riguardante il supporto software di Find N2 Flip per quattro anni è una notizia estremamente positiva per gli utenti che intendono acquistare lo smartphone pieghevole del produttore cinese. Grazie a questo impegno, il device potrà contare su una vita utile molto più lunga rispetto a molti altri smartphone presenti sul mercato.

OPPO Find N2 Flip: il supporto arriverà fino al 2027

OPPO ha promesso di rilasciare gli aggiornamenti software per Find N2 Flip fino ad Android 17, garantendo così un supporto per l’intera durata del ciclo di vita del dispositivo. Inoltre, il produttore cinese fornirà patch di sicurezza per cinque anni, un periodo di tempo estremamente lungo rispetto agli standard del settore.

Il supporto software a lungo termine è diventato un tema sempre più importante per gli utenti di smartphone, soprattutto considerando l’alto costo di molti dei device di fascia alta presenti sul mercato. Grazie alla promessa di OPPO, Find N2 Flip si unirà a Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip come uno dei pochi dispositivi pieghevoli a poter contare su un supporto software di lunga durata.

L’impegno di OPPO potrebbe anche influenzare le altre aziende cinesi del settore, portando ad un aumento del supporto software per molti smartphone di fascia alta. OnePlus, ad esempio, ha recentemente esteso il supporto software per OnePlus 11 fino al 2027, un record per l’azienda. Considerando che OPPO e OnePlus fanno parte dello stesso conglomerato, potrebbe verificarsi un’espansione del supporto software per molti smartphone cinesi.

Insomma, l’impegno di OPPO per il supporto software di Find N2 Flip per quattro anni garantisce la massima efficienza e sicurezza del dispositivo fino al 2027!