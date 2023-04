Il primo grande evento di Apple per il 2023 sarà la WWDC che inizierà il 5 giugno, che quest’anno potrebbe offrirci non solo novità software, ma anche tanti nuovi prodotti.

Nell’ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg elenca quali novità hardware saranno presentate il 5 giugno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WWDC 2023: ecco le novità che presenterà Apple

Secondo Gurman, che ricordiamo è tra i leaker più affidabili quando si parla di futuri prodotti Apple, l’azienda presenterà queste novità alla WWDC 2023: Il primo visore AR/VR di Apple, che salvo sorprese sarà chiamato Reality Pro, xrOS, il sistema operativo che verrà eseguito sul visore, iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 e watchOS 10 e i nuovi MacBook.

Non sorprende che Gurman si aspetti ancora che i visori per realtà mista di Apple siano i grandi protagonisti dell’evento. Secondo lui, il motivo per cui l’azienda di Cupertino vuole svelare i Reality Pro alla WWDC è quello di garantire agli sviluppatori una quantità di tempo sufficiente per creare software e app che il visore sarà in grado di sfruttare prima del suo debutto ufficiale atteso in autunno.

Apple sta lavorando su un MacBook Air da 15 pollici, un MacBook Air da 13 pollici aggiornato e un nuovo MacBook Pro da 13 pollici, e almeno alcuni di questi nuovi laptop saranno annunciati al WWDC di giugno, secondo Mark Gurman. Gurman ha affermato che i nuovi MacBook in arrivo alla WWDC probabilmente non presenteranno il chip M3 di Apple e saranno invece alimentati da processori “in linea con” il chip M2. Non ci resta che attendere ancora poco più di un mese per scoprire tutto nei minimi dettagli.