Nel corso dei prossimi giorni il colosso sudcoreano Samsung toglierà i veli su un nuovi smartphone, inizialmente per il solo mercato indiano. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy F54 5G. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, questo device sarà annunciato fra poco tempo, ovvero durante l’ultima settimana del mese di aprile 2023.

Samsung Galaxy F54 5G, il nuovo smartphone sarà annunciato a breve

A quanto pare fra non molto tempo sarà svelato sul mercato indiano un nuovo smartphone di casa Samsung. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Samsung Galaxy F54 5G. Quest’ultimo era già stato il protagonista di alcuni rumors e leaks. Qualche tempo fa, infatti, aveva ottenuto diverse certificazioni di rilievo ed era stato identificato con il numero di modello SM-M546B/DS.

Ora un leaker ha rivelato che questo device sarà annunciato durante l’ultima settimana di aprile 2023 ma non solo. Il leaker ha anche rivelato alcune delle presunte specifiche tecniche. Stando a quanto è emerso, sul fronte ci sarà un Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+. Il pannello sarà protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5 e sarà presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Sotto alla scocca ci sarà il soc Exynos 1380 con tagli di memoria comprendenti 8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage interno di tipo UFS 2.2. La batteria sarà molto capiente, dato che sarà da 6000 mah. Sarà inoltre presente il supporto alla ricarica rapida da 22.5W. Il comparto fotografico sarà invece composto da tre fotocamere posteriori con sensori fotografici rispettivamente da 108, 8 e 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie sarà invece da 32 MP.