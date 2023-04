Flipper ZERO, il dispositivo creato dagli hacker che apre cancelli e auto

Sentendo parlare sempre più insistentemente di Flipper Zero, diverse persone, anche quelle inizialmente più restie, hanno cominciato ad interessarsi.

Questo dispositivo multifunzionale portatile che somiglia ad un giochino di vecchio stampo, sembrerebbe essere stato creato da veri e propri hacker. La sua origine sarebbe russa, mentre il suo scopo sarebbe quello di creare interazione con i sistemi di controllo accessi. Da precisare che si tratta di un dispositivo molto utile per aumentare la sicurezza dei device testati, così come può essere molto pericoloso se utilizzato in maniera illecita.

I moduli presenti al suo interno

Proprio per rendere l’idea della tecnologia avanzata di cui questo marchingegno gode, ecco i moduli che sono presenti al suo interno:

Lettore/emulatore di NFC

Modulo per intercettare/emulare onde inferiori a 1GHz

Modulo Bluetooth

Modulo infrarossi

Lettore/emulatore di RFID fino a 125kHz

Modulo Touch Memory, (i-Button)

Antenna 433MHz con copertura di 50 metri

GPIO

Porta USB (utile per attacchi Bad Usb)

Lettore MicroSD

Batteria da 2000 mAh integrata

Buzzer

Motore di vibrazioni

Flipper Zero, ecco a cosa serve il dispositivo che tutti vogliono

Cos’è in grado di fare specificamente questo dispositivo in hype da settimane a questa parte?

Si tratta di un aggeggio che potrebbe essere definito “All-In-One“, il quale grazie alle sue dimensioni ridotte è semplicissimo da trasportare. Flipper Zero è utilizzato per le attività di hacking così come per la sicurezza informatica. Questo strumento multiuso viene destinato soprattutto agli amanti della tecnologia, per consentire loro di esplorare innumerevoli dispositivi digitali che si basano su protocolli radio diversi tra loro. Ovviamente l’obiettivo è anche quello di andare a lavorare su sistemi di controllo accessi così come sugli hardware e molto altro ancora.

Vi state chiedendo cosa può fare? Ebbene, Flipper Zero non si pone limiti. Utilizzato nel giusto modo sarà in grado di testare e clonare ad esempio le tessere NFC che gli alberghi forniscono. La stessa cosa vale per i telecomandi in grado di aprire i cancelli e porte o magari per le chiavi e tessere RFID, ugualmente utilizzate per l’apertura di una qualsiasi porta o cancello. La parte dedicata ai sistemi infrarossi consente di clonare anche i telecomandi dei televisori così come dei climatizzatori.

Flipper Zero permette inoltre di intercettare il segnale dalla fonte originale permettendo anche di aprire ad esempio le portiere di un’auto. Chiaramente, essendo al cospetto di un dispositivo Open Source, le vie sono infinite per cui potreste divertirvi un mondo.