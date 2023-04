Siamo a metà aprile 2023 e tra i vari operatori telefonici disponibili in Italia, c’è Iliad con le sue favolose offerte. Anche per questo mese, in particolare, l’operatore sta proponendo un vasto catalogo di offerte mobile tutte super convenienti e con tanto da offrire. La più economica parte da un prezzo di appena 4,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad, anche ad aprile disponibile vasto catalogo di offerte low cost

Per questo mese sono ancora disponibili numerose offerte convenienti del noto operatore telefonico francese Iliad. Come già accennato, infatti, si tratta di offerte mobile dal costo del rinnovo mensile molto basso.

La prima di queste offerte è Iliad Voce. Quest’ultima prevede un costo molto basso di appena 4,99 euro al mese. Nello specifico, include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e anche 40 MB di traffico dati con connettività 4G e 4G+.

C’è poi l’offerta Iliad Flash 120. Si tratta di un’offerta davvero speciale che offre ben 120 GB di traffico dati ad un prezzo mensile di soli 7,99 euro. Oltre a questo, l’offerta include poi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Ancora più interessante è poi l’offerta Iliad Giga 150. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione addirittura 150 GB per navigare anche con connettività 5G e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri ad un costo di 9,99 euro al mese.

Ricordiamo infine anche Iliad Dati 300, che include 300 GB di traffico dati a 13,99 euro al mese.