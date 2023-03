L’operatore telefonico Iliad cambia molto spesso il suo catalogo di offerte, proponendo anche alcune offerte limitate nel tempo. Dalla giornata di ieri, in particolare, l’operatore ha tolto agli utenti la possibilità di attivare l’offerta Iliad Giga 100. A sorpresa, però, l’operatore ha deciso di far tornare un’altra offerta molto apprezzata in passato. Si tratta di Iliad Flash 120.

Iliad ripropone l’offerta mobile Iliad Flash 120 a 7,99 euro al mese

L’operatore telefonico francese Iliad ha deciso di fare una sorpresa a tutti, sorprendendo la concorrenza. Come accennato in apertura, è infatti da poco tornata disponibile l’offerta mobile denominata Iliad Flash 120. Quest’ultima era stata infatti resa disponibile in passato per un periodo di tempo limitato.

Ora, questa prenderà il posto dell’offerta Iliad Giga 100, che per il momento non sarà più disponibile all’attivazione. La nuova offerta Flash, però, è piuttosto interessante ed ha sempre un costo mensile molto basso di appena 7,99 euro. Nonostante questo prezzo contenuto, l’offerta permette agli utenti di navigare consumando fino a 150 GB di traffico dati con una connettività pari al 4G+.

L’offerta include poi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Un’altra particolarità di questa offerta è la possibilità di effettuare delle chiamate anche verso alcune destinazioni straniere. Tra queste, sono inclusi: Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan.