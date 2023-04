Negli ultimi anni si è assistito a un aumento dello shopping su Internet, con un numero di persone mai visto prima che sceglie di acquistare prodotti e servizi online. Gli acquisti su Internet offrono diversi vantaggi, come l’accesso ad articoli difficili da trovare, sconti e offerte e la flessibilità di acquistare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Molte aziende di e-commerce si sono evolute per soddisfare le esigenze degli acquirenti online, offrendo una varietà di articoli e servizi. Inoltre, i pagamenti digitali sono diventati più sicuri e sono state create applicazioni e servizi che consentono ai consumatori di acquistare oggetti e servizi, vendere oggetti usati e pagare gli acquisti a rate.

Con Scalapay puoi pagare a rate senza preoccupazioni

Scalapay è uno dei servizi più popolari nati negli ultimi anni. Questo nuovo meccanismo di pagamento consente ai consumatori di acquistare prodotti e servizi e di pagarli in tre rate, sia nei luoghi fisici che presso i rivenditori online affiliati all’azienda.

Scalapay è semplice e chiaro da usare. È sufficiente scaricare il software, accessibile sia per smartphone Android che iOS, e creare un account, operazione che richiede solo pochi passaggi e non comporta l’inserimento di informazioni personali. Il software crea un codice a barre che può essere letto alle casse dei rivenditori fisici aderenti all’iniziativa, semplificando il pagamento dei prodotti a rate.

Uno dei principali vantaggi di Scalapay è il completo controllo del proprio denaro. Gli utenti possono utilizzare l’app per controllare le proprie spese, tenere traccia dei pagamenti rateali e scoprire quando verrà prelevato il denaro necessario per pagare una rata. Inoltre, il servizio è rapido e affidabile, con professionisti del supporto accessibili per rispondere ai dubbi entro 24 ore.

Scalapay sta crescendo in popolarità sia tra i clienti che tra gli esercenti, con l’aggiunta di nuovi negozi alla piattaforma su base mensile. Anche i pagamenti minori possono essere rateizzati e non ci sono interessi di mora. I ritardi nei pagamenti comportano delle multe, anche se non superano mai il 15% dell’intero valore del prestito. Non sorprende che sia uno dei metodi di pagamento più popolari per le transazioni online e offline, grazie al suo design semplice e lineare, al servizio rapido e al controllo completo sul proprio denaro.