Durante il CES 2023 di Las Vegas, Google ha presentato la versione 2023 dell’interfaccia utente di Android Auto (precedentemente nota come Coolwalk). Il più recente aggiornamento di Android Auto cerca di presentare agli utenti più informazioni in un’unica schermata, eliminando la necessità di esplorare il menu dell’app. Con ‘Mappe’ riposizionate al centro dello schermo, le informazioni sulla musica in riproduzione vengono visualizzate sul lato destro dello schermo per i Paesi in cui le automobili vengono guidate da sinistra.

L’aggiornamento offre anche a Google Assistant maggiori responsabilità, come avvisare le persone del loro imminente arrivo, semplificare la navigazione verso la musica e i podcast preferiti e rispondere alle chiamate perse. Anche Waze, una popolare applicazione di navigazione, è stata incorporata in Android Auto, utilizzando i dati in tempo reale degli altri automobilisti per identificare i percorsi più brevi e gli orari di arrivo più precisi.

Android Auto si aggiorna per tutti

La possibilità di effettuare chiamate VoIP utilizzando WhatsApp, una popolare app di messaggistica, è una nuova funzione di Android Auto. L’Assistente Google può ora leggere i messaggi WhatsApp in arrivo, reagire ad essi e scriverne di nuovi. I conducenti devono tuttavia essere consapevoli che anche le conversazioni telefoniche in vivavoce possono costituire una grave distrazione cognitiva e devono limitare l’uso del telefono per motivi di sicurezza.

La versione precedente di Android Auto permetteva semplicemente di riprodurre la musica dall’inizio o di passare al brano successivo. Tuttavia, tutte le app di riproduzione musicale compatibili con Android Auto otterranno una nuova indicazione di avanzamento lineare, consentendo agli utenti di riprendere l’ascolto di un podcast o di un audiolibro durante un lungo viaggio.

Sebbene l’ultima versione di Android Auto includa miglioramenti estetici e nuove funzionalità, la nuova tecnologia è ancora in fase iniziale. Waze è attualmente disponibile per i beta tester sulla nuova dashboard Coolwalk di Android Auto, anche se potrebbe non essere disponibile per tutti fino alla fine del 2023. Nonostante le difficoltà, Android Auto ha un vantaggio rispetto ad Apple CarPlay, in quanto la maggior parte delle app musicali includerà alla fine una barra di ricerca.