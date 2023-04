In questa primavera una buona notizia per gli italiani riguarda le bollette per la luce e per il gas. In seguito ad una lunghissima stagione di rincari sui costi, figlia della situazione geopolitica tra Russia ed Ucraina e figlia dell’aumento dei prezzi per le materie prime, i prezzi a dettaglio per le forniture energetiche sono in perenne calo.

Bollette, finalmente la riduzione sui costi di gas e luce

Le migliori notizie per gli italiani arrivano sul fronte dell’energia elettrica. In confronto a quelli che erano i costi al dettaglio sul mercato libero dello scorso anno, in questo mese di aprile gli italiani che hanno un contratto con pagamento in base al PUN si troveranno a pagare il 55% in meno per l’energia elettrica.

Lo stesso discorso riguarda anche il gas. A differenza dello scorso inverno, i ribassi dovrebbero toccare una percentuale pari al 20%.

Laddove queste stime dovessero essere confermate su base annua, i cittadini potrebbero trovarsi a risparmiare centinaia di euro all’anno per i pagamenti delle bollette legate all’energia elettrica. Per l’estate, inoltre, gli analisi prevedono ulteriori ribassi dei prezzi al dettaglio per luce e gas.

Un piccolo rialzo sulle bollette però ci potrebbe essere relativamente alle tasse. Scaduto il fondo di 21 miliardi previsto in legge di bilancio dal Governo a dicembre, le nuove risorse da mettere in campo per il Governo prevedono una spesa di 5 miliardi. Gli italiani avranno sempre lo sconto su IVA e componenti aggiuntive per il gas, ma ritroveranno a breve le componenti aggiuntive in forma piena sulle bollette dell’energia elettrica.