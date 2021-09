Vodafone ha presentato in queste settimane vantaggiose promozioni per tutti i nuovi clienti, ma al tempo stesso ha anche comunicato ai vecchi abbonati delle novità non proprio positive relative ai costi mensili. Anche in queste settimane sono previste rimodulazioni dei costi per alcune tariffe. Tra queste, spicca la Special 50 Giga.

Vodafone, costi più alti di 2 euro per la tariffa da 50 Giga

La Special 50 Giga nel corso degli ultimi mesi è emersa come una delle promozioni principali di Vodafone. La tariffa è stata garantita a tutti gli utenti che hanno effettuato la portabilità del numero da altro provider.

Così come per altre importanti ricaricabile di Vodafone, ora anche la Special 50 Giga prevede nuovi costi. Nel dettaglio, per tanti abbonati la tariffa è aumentata di 2 euro. Previsto, in alcune circostanze, un nuovo costo mensile di 9,99 euro per chi sino a qualche settimana fa pagava 7,99 euro. Il prezzo è lievitato a 8,99 euro per chi prima pagava 6,99 euro ogni trenta giorni.

A differenza di precedenti occasioni, in questa circostanza Vodafone non ha previsto congruenti e proporzionali aumenti per le soglie di consumo. I clienti che hanno attiva la Special 50 Giga sul proprio profilo telefonico continueranno quindi a beneficiare di minuti senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione internet.

La novità in termini di costi di Vodafone è prevista solo ed esclusivamente per i vecchi abbonati. Come da recenti disposizioni, per i nuovi clienti che scelgono la Special 50 Giga così come altre ricaricabili di listino è prevista la garanzia di costo bloccato nei primi sei mesi.