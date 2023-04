Unieuro è nuovamente sulla cresta dell’onda con alcuni dei migliori prezzi bassi in circolazione, il risparmio messo in atto per tutti gli utenti è finalmente uno dei più interessanti, arrivano tantissimi prodotti in promozione, garantendo difatti un risparmio quasi mai visto prima d’ora.

Il volantino, di cui vi parleremo ampiamente nel nostro articolo, è da ritenersi valido solamente nei punti vendita di proprietà di Unieuro, alla stessa stregua del sito ufficiale, dove sarà possibile trovare le medesime offerte, ma con annessa la consegna gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Unieuro, grandi occasioni per spendere poco

Unieuro è pronta per fare la differenza in Italia, con una campagna promozionale che risulta essere attiva solamente oggi, 13 aprile 2023, e per questo motivo vi invitiamo a prendere il più rapidamente possibile una decisione. Sono disponibili tantissimi smartphone in promozione a prezzi complessivamente interessanti, anche legati alla fascia alta della telefonia mobile, dove ad esempio possiamo trovare la coppia iPhone 14 Pro Max ed anche Samsung Galaxy S23 Ultra, entrambe in promozione a soli 1299 euro.

Volendo invece puntare verso modelli decisamente più economici, ad esempio dal prezzo inferiore ai 300 euro, sarà possibile approfittare dei vari Realme C35, Realme 9i, Oppo A77, Oppo A94, Oppo A54s, Motorola Moto g52, Motorola Moto G32, Honor X6 e similari. L’unico accenno ad una fascia leggermente superiore è legato all’Oppo Find X5, disponibile all’acquisto a 599 euro. Per le altre offerte, sfogliate le pagine sottostanti.