Le offerte Unieuro sono davvero folli, grazie al corrente volantino è possibile avere libero accesso ad una serie di prodotti fortemente scontati con prezzi economici e dal risparmio assicurato, tra cui annoveriamo anche smartphone di ultima generazione.

Tutti gli sconti migliori del momento sono disponibili in esclusiva assoluta nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale, ed anche sul sito ufficiale di Unieuro, in questo modo il cliente potrà godere degli stessi prezzi bassi ovunque in Italia, senza differenze importanti (da notare che la spedizione a domicilio è praticamente sempre gratis).

Unieuro, quanti sconti in questo splendido volantino

Risparmio vero da Unieuro ancora per qualche giorno, grazie al volantino che risulta essere attivo fino al 13 aprile, e che rappresenta la perfetta soluzione per tutti per riuscire a risparmiare al massimo sui singoli acquisti effettuati. Molto buona è la promozione legata all’Apple iPhone 14 Pro Max, un best buy assoluto di questo 2023, oggi disponibile a 1299 euro; nel caso in cui, viceversa, foste interessati all’acquisto di uno smartphone Android, sappiate che allo stesso prezzo sarà acquistabile il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G.

All’interno del medesimo volantino sono disponibili tantissimi sconti speciali applicati su modelli più economici, tra cui ad esempio troviamo i vari Oppo A54s, Oppo A77, Motorola Moto G52, Motorola Moto E30, Honor X8a, TCL 403, realme 9i, Honor X6, Realme C35 ed altri ancora. Tutti questi prodotti sono commercializzati alle solite condizioni di vendita, quindi con garanzia di 24 mesi ed anche completamente no brand.