Smart TV da 55 pollici 4K HDR, la più CONVENIENTE in offerta su Amazon

Portare a casa direttamente da un sito e-commerce un articolo che si stava monitorando da tempo per quanto concerne il suo prezzo, potrebbe essere oggi possibile grazie ad Amazon. Ovviamente il tutto usufruendo di un grande sconto, come il celebre colosso del mondo e-commerce ha abituato i suoi utenti durante questi anni di attività.

Oggi sono arrivate diverse offerte invitanti, le quali vertono sul mondo della tecnologia ed in particolare sull’elettronica di consumo che interessa sempre di più a tutti. Non solo per quanto riguarda gli smartphone o i computer, ma anche per quanto concerne gli elettrodomestici e tutto quello che serve per la casa. A tal proposito sono da segnalare alcuni sconti eccezionali su Amazon, tra i quali spunta fuori una smart TV di grandi dimensioni e con tutte le caratteristiche principali che gli utenti ricercano.

Amazon, ecco la smart TV di TCL da 55 pollici in 4K disponibile a soli 360 euro: lo sconto è del 24%

Uno degli sconti più invitanti in assoluto che potreste ritrovarvi davanti sfogliando le varie pagine di Amazon consiste nel prezzo assegnato ad una smart TV. Si tratta della TCL 55P639, dispositivo con un’ampiezza pari a 55 pollici.

Le sue caratteristiche principali sono chiare: la TV è dotata di una risoluzione in 4K HDR, Google TV come sistema operativo e un design senza bordi ultra-moderno. Inoltre risulta compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa.

Il prezzo ribassato del 24% porta la smart TV a costare solo 379 €, ma al check-out ecco la sorpresa: un ulteriore sconto da 18,95€. Il vero prezzo finale dunque sarà di circa 360€. Per acquistarla servirà solo aggiungerla adesso al carrello di Amazon.