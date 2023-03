Nel 2003 i Linkin Park facevano uscire il loro secondo album in studio chiamato Meteora. Durante la prima settimana, il disco ha venduto oltre 810.000 copie, arrivando ad oltre sette milioni di copie entro la fine dell’anno.

A distanza di 20 anni, i Linkin Park vogliono celebrare il proprio album con una nuova edizione speciale. Il prossimo 7 aprile verrà pubblicata una ristampa di Meteora realizzata in diversi formati dedicati agli appassionati.

Il gruppo ha realizzato un cofanetto Super Deluxe in edizione limitata, un cofanetto in vinile deluxe che contiene 4 LP e la versione CD deluxe da 3 dischi. Inoltre, la nuova edizione di Meteora sarà disponibili anche in versione digitale.

I Linkin Park vogliono celebrare i 20 anni di Meteora, loro secondo album in studio, con edizioni esclusive e canzoni inedite mai sentite prima

Tra le novità che saranno più apprezzate dai fan spiccano certamente le nuove canzoni inedite che saranno incluse nella raccolta. Si tratta di canzoni realizzate ma non incluse nell’edizione originale dell’album.

I Linkin Park hanno scelto di pubblicarle adesso per i 20 anni dell’album e come ricordo a Chester Bennington. Il cantante è scomparso nel 2017 e da allora la band si è presa una pausa dalle scene. Tuttavia, hanno ritenuto che questa fosse la giusta occasione per ricordare il cantante e la sua voce unica ed insostituibile.

I primi due inediti pubblicati sono “Lost”, distribuito come singolo il mese scorso, e “Fighting Myself”, distribuito in questi giorni. Le due canzoni sono profondamente diverse tra loro ma entrambe sono valorizzate dalle voci di Chester Bennington e Mike Shinoda.