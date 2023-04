Il successo della Nintendo Switch è innegabile e la console rappresenta una delle console più vendute di sempre per il brand. Tuttavia, nonostante i numeri da capogiro, il device non è esente da difetti hardware.

Infatti, sin dai primi mesi dal lancio, alcuni utenti hanno iniziato a lamentare un problema con i Joy-Con. Anche senza toccarli minimamente, i controller potevano rilevare dei movimenti casuali e inevitabili.

Questa problematica prende il nome di drifting ed è legata, per la maggior parte, all’usura dei controller. Sebbene possa sembrare un problema minore, si tratta di un fenomeno che va ad incidere direttamente sull’esperienza di gioco in quanto rende meno sensibili i Joy-Con e, alla lunga, renderli del tutto inutilizzabili a causa degli input casuali generali.

Nintendo ha deciso che i Joy-Con della Switch affetti da drifting potranno essere riparati gratuitamente, senza ulteriori costi per gli utenti, anche fuori garanzia

Per anni, Nintendo non ha affrontato direttamente la questione ma adesso la situazione è cambiata. Il produttore Nipponico interverrà con la riparazione gratuita per tutti i Joy-Con affetti dal drift.

Questo intervento sarà totalmente gratuito per gli utenti Europei anche se la garanzia della console è scaduta. Il motivo di questo cambiamento è da ricercare nella volontà di Nintendo di adeguarsi alle politiche aziendali adottate negli Stati Uniti. In America, infatti, la riparazione dei Joy-Con affetti da drift è gratuita già da tempo.

Come è possibile leggere nelle note nella pagina di supporto ufficiale: “Nintendo offre agli utenti che hanno acquistato i rispettivi prodotti nello SEE, nel Regno Unito e in Svizzera la riparazione della “responsiveness syndrome” del control stick, eseguita gratuitamente dai centri ufficiali di riparazione“. Inoltre, il produttore specifica che l’intervento sarà gratuito “anche se il difetto è causato da usura e anche se la garanzia del produttore di 24 mesi offerta da Nintendo è scaduta“.

Per tutti coloro che volessero verificare se sussistono le condizioni di drifting per i propri Joy-Con, possono collegarsi alla pagina di supporto ufficiale. Nintendo evidenzia alcuni passaggi che possono permettere agli utenti di trovare una soluzione al fenomeno e cercare di risolvere. Nel caso in cui non fosse possibile ripristinare le funzionalità del controller della Switch attraverso una ricalibrazione, è possibile inoltrare la richiesta per la riparazione tramite i canali ufficiali.