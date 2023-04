In seguito all’annuncio della data di uscita ufficiale di Star Wars Jedi: Survivor, svelata dall’epico trailer di gameplay, EA e Respawn Entertainment hanno condiviso maggiori dettagli sul titolo. In particolare, la software house ha rilasciato i requisiti minimi necessari per giocare su PC.

Gli utenti PC dovranno possedere un PC dotato almeno di Windows 10 a 64 bit basato su una CPU AMD Ryzen 5 1400 o in alternativa Intel Core i7-7700. Lato GPU, sarà necessaria una scheda video Radeon RX 580 o una NVIDIA GTX 1070. In questo caso, la GPU dovrà supportare le DirectX 12 e avere almeno 8GB di VRAM.

Il quantitativo di memoria RAM necessario a far girare Star Wars Jedi: Survivor è di 8GB mentre per quanto riguarda lo spazio interno, bisognerà liberare almeno 155GB. Se tutti i requisiti minimi sono raggiungibili da chi possiede una macchina da gaming, a sorprendere è proprio lo spazio su disco richiesto.

EA e Respawn Entertainment hanno condiviso i requisiti minimi necessari per giocare a Star Wars Jedi: Survivor, a sorprendere è proprio lo spazio necessario per l’installazione

Infatti, Jedi: Fallen Order richiedeva appena 55GB di spazio di archiviazione per poter essere installato. Il nuovo capitolo della saga richiede una quantità tripla di spazio. Il motivo di questo aumento considerevole non è chiaro ma potrebbe essere legato alle mappe di gioco nettamente più grandi rispetto al precedente capitolo.

Gli sviluppatori hanno più volte sottolineato durante la Star Wars Celebration Europe 2023 che il titolo avrà una forte componente esplorativa. Ecco quindi che il mondo di gioco sarà più grande, vivo e popolato rispetto a Jedi: Fallen Order.

Al momento non si conosce la dimensione del file di installazione su console. Se il peso complessivo di Star Wars Jedi: Survivor sarà notevole anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, allora gli utenti dovranno iniziare a fare spazio. Infatti, molto probabilmente bisognerà cancellare qualche altro gioco per ottenere oltre 100GB di spazio libero sull’hard disk della console.