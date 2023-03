Il debutto della Revuelto rappresenta l’ingresso di Automobili Lamborghini nel futuro dell’azienda. Aver scelto il 2023, in cui ricorrono i 60 anni dalla fondazione del marchio, rende questa vettura ancora più speciale in quanto vuole riscrivere i paradigmi tanto cari all’azienda.

Che si tratti di sportività, performance o dinamica di guida, gli ingegneri Lamborghini hanno cercato di rendere la Revuelto unica e speciale sotto ogni punto di vista. La power unit da oltre 1.000 cavalli permette di spingere la vettura in un modo estremamente prorompente.

Infatti, secondo quanto dichiarato dai tecnici, la Revuelto può scattare nello 0-100 km/h in soli 2,5 secondi. La velocità massima che la vettura è in grado di raggiungere è di oltre 350 km/h. Questi risultati sono possibili grazie alle qualità dinamiche del veicolo e alla power unit che combina il motore V12 a tre motori elettrici. Questa sinergia permette di sfruttare il torque vectoring elettrico e contare sulla trazione integrale completa, anche nella sola guida in elettrico.

Lamborghini Revuelto è un concentrato unico di tecnologia, gli ingegneri hanno lavorato per raggiungere lo stato dell’arte in ogni singolo componente

La maggiore potenza, inoltre, è accompagnata anche dallo sviluppo aerodinamico al fine di garantire sempre la massima aderenza. Ecco quindi che gli ingegneri sono riusciti ad incrementare il carico aerodinamico anteriore del 33% e quello posteriore del 74%. Questi valori si riferiscono alla Aventador Ultimae, l’ultimo modello che saluta la serie e quindi l’apice tecnologico per la vettura.

Trattandosi di una ibrida plug-in, la Lamborghini Revuelto è in grado di percorrere oltre 10 km nel modo di guida 100% EV. Sebbene sia possibile ricaricare la vettura attraverso la rete domestica o le colonnine, la Casa del Toro ha pensato anche all’evenienza in cui una pesa di corrente non sia disponibile. Ecco, quindi, che oltre alla frenata rigenerativa è anche possibile sfruttare il motore termico per ricaricare la batteria in soli 6 minuti.

Per poter sfruttare al meglio la potenza combinata di 1.015 cavalli, insieme al sistema ibrido debuttano anche tre nuove modalità di guida: Recharge, Hybrid e Performance. Queste si aggiungono alle già presenti Città, Strada, Sport e Corsa. In totale, i fortunati possessori della supercar potranno contare su 13 per sfruttare le potenzialità della vettura su strada o pista.