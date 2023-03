La Lamborghini Revuelto è la nuova supercar nata a Sant’Agata Bolognese. La vettura è una plug-in hybrid con un powertrain in grado di erogare oltre 1.000 cavalli di potenza suddivisi tra un motore termico V12 e tre motori elettrici.

Per poter garantire le massime prestazioni e un eccellente controllo della vettura, Lamborghini ha scelto Bridgestone come partner esclusivo per la fornitura di pneumatici per la vettura. L’azienda ha sviluppato appositamente i nuovi pneumatici Potenza Sport ad alte prestazioni creando un prodotto su misura.

I fortunati proprietari di una Lamborghi Revuelto potranno scegliere coperture da 20, 21 e 22 pollici, tutti realizzati da Bridgestone. Il produttore ha progetto gli pneumatici Potenza Sport per migliorare le capacità dinamiche e le prestazioni della Revuelto.

Bridgestone ha sviluppato i nuovi pneumatici Potenza Sport appositamente per garantire il massimo controllo in ogni condizione alla Lamborghini Revuelto

Inoltre, per garantire la massima sicurezza, tutti gli pneumatici sono pensati per sfruttare al massimo la tecnologia Run-Flat. Questa consente ai conducenti di continuare a guidare in sicurezza anche dopo una foratura. Sarà possibile percorrere un massimo di 80 km alla velocità di 80 km/h con una pressione interna dello pneumatico di 0 bar.

I pneumatici Bridgestone della Lamborghini Revuelto sono un orgoglio tutto italiano. Infatti, sono stati sviluppati, progettati, prodotti e testati in Italia presso il Centro di Ricerca e Sviluppo EMIA dell’azienda. Per rendere questo approccio ancora più sostenibile, lo sviluppo è stato effettuato anche virtualmente. In questo modo è stato possibile saggiarne le caratteristiche prima di costruirne i prototipi, con un netto risparmio di materie prime e di emissioni di CO2.

La partnership tra Bridgestone e Lamborghini conferma l’impegno del marchio nel fornire soluzioni sostenibili e performanti sia ai clienti che al brand. Inoltre, per tutti gli appassionati che volessero guidare la propria Lamborghini Revuelto in condizioni più difficili, sono disponibili anche gli pneumatici invernali Blizzak LM005.

Come commentato da Steven De Bock, Vice President Consumer Replacement e OE di Bridgestone EMIA: “Bridgestone ha sviluppato dei pneumatici su misura per Lamborghini che completano ed esaltano perfettamente il carattere della Revuelto. Abbiamo creato un equipaggiamento in grado di offrire le caratteristiche di maneggevolezza necessarie per un veicolo ad alta potenza, compresa la tecnologia Run-Flat, senza comprometterne le prestazioni. Abbiamo inoltre fornito un’opzione invernale di pneumatici su misura in grado di soddisfare le esigenze degli automobilisti, assicurando che la Lamborghini Revuelto possa essere apprezzata in tutte le condizioni, tutto l’anno”.