Ferrari ha ottenuto due Red Dot Award per altrettanti modelli realizzati a Maranello. I premi rientrano nella categoria Red Dot: Best of the Best e certificano l’eccezionale lavoro svolto nell’ambito del design.

Il Red Dot Award è un premio per celebrare l’eccellenza innovativa e produttiva nel design industriale. La tradizione dei premi Red Dot Award risale al 1955 e la premiazione ufficiale per l’edizione 2023 si terrà il 19 giugno prossimo a Essen, in Germania.

Entrando maggiormente nello specifico, Ferrari Purosangue ha ottenuto il riconoscimento per il Product Design mentre la Vision Gran Turismo per l’Innovative Products. A completare i premi, bisogna segnalare anche il Red Dot Award conquistato dalla 296 GTS, la prima vettura spider spinta da un motore V6 ibrido plug-in.

Ferrari Purosangue e Vision Gran Turismo sono state incoronate ai Red Dot Award con il riconoscimento Red Dot: Best of the Best

Questi premi sono solo gli ultimi di una lunga tradizione per Ferrari che tra il 2015 e il 2023 ha incassato ben 26 Red Dot Award. Si tratta di una cifra che fa invidia a tutte le altre case automobilistiche mondiali.

Per quanto riguarda la categoria Red Dot: Best of the Best, il premio più prestigioso tra tutti, le vetture del Cavallino Rampate premiate sono state la: FXX-K, la 488 GTB, la J50, la Portofino, la Monza SP1, la SF90 Stradale e la Ferrari Daytona SP3. A questo ricco elenco di supercar realizzate a Maranello si aggiungono anche la Purosangue e la Vision Gran Turismo.

Il lavoro del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni ha dato i suoi frutti e le linee di entrambe le vetture possono essere associate a delle vere e proprie sculture. Il connubio tra forma e funzionalità raggiunge un livello elevato ed è uno dei cardini del DNA del Cavallino Rampante.