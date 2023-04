Xiaomi è impegnata per il debutto del nuovo flagship Xiaomi 13 Ultra. Il device andrà a completare la famiglia, diventando così il quarto device dopo la versione standard, la Pro e la Lite. Tuttavia, il produttore cinese sta lavorando anche ad un altro device, il 13T Pro.

Se per la variante Ultra bisognerà attendere il prossimo 18 aprile, stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, per il 13T Pro l’attesa potrebbe essere leggermente più lunga. Infatti, il nuovo device potrebbe arrivare in estate, molto probabilmente a luglio 2023.

Stando a quanto scoperto dai ragazzi di Xiaomiui, una fonte sempre piuttosto attendibile sul brand cinese, Xiaomi 13T Pro avrà molti punti di contatto con il Redmi K60 Ultra. Si può addirittura parlare di un vero e proprio rebranding per favorire la commercializzazione al di fuori della Cina.

Xiaomi si sta preparando al debutto del Redmi K60 Ultra che arriverà nei mercati globali sotto il nome di 13T Pro

A confermare queste tesi è il numero di modello, identico per entrambi i device. Per maggiore precisione, i numeri di modello in riferimento allo smartphone sono due: 23078PND5G e 23078PND5C. L’unica differenza è nella lettera finale con la G che rappresenta la versione global e la C la variante Cinese.

Il debutto iniziale del Redmi K60 Ultra avverrà in Cina e, solo in seguito arriverà nel resto del mondo sotto il nome Xiaomi 13T Pro. Passando alla scheda tecnica, possiamo aspettarci la presenza del SoC MediaTek Dimensity 9200 e sarà il primo device del brand ad utilizzare questa soluzione.

Prevediamo che il prezzo sarà uno dei punti di forza di questo device, unito a performance comunque interessanti. Purtroppo, al momento non sono disponibili maggiori dettagli, ma siamo certi che nelle prossime settimane emergeranno ulteriori informazioni in merito.