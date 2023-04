Gli analisti pensavano che il possibile debutto di Xiaomi 13 Ultra potesse avvenire al MWC 2023 tenutosi nei mesi scorsi. Tuttavia, il brand non ha ancora confermato una data ufficiale di lancio.

Le nuove indiscrezioni sembrano indicare che l’azienda cinese potrebbe tenere una conferenza di lancio entro la fine del mese. A lanciare l’indiscrezione è un e-commerce cinese che ha pubblicato un chiaro riferimento ad un evento di lancio in Cina relativo al devce.

In particolare, il sito riporta che il 18 aprile alle 19:00 (ora locale) si terrà il lancio di un nuovo prodotto realizzato da Xiaomi. Non viene citato direttamente il flagship ma ormai sembra tutto pronto per il suo debutto.

Xiaomi 13 Ultra sembra ormai vicinissimo al debutto ufficiale, il produttore terrà l’evento di lancio entro la fine del mese

Il nuovo Xiaomi 13 Ultra si configura come il flagship assoluto del produttore oltre ad essere il quarto modello della serie. Infatti, si andrà ad affiancare alla versione base, Pro e Lite della famiglia Xiaomi 13.

Ci aspettiamo che il design di Xiaomi 13 Ultra sarà simile a quello degli altri device della famiglia ma con particolare attenzione sul comparto fotografico. Si rinnoverà la partnership con Leica per lo sviluppo delle fotocamere e del software di scatto per rendere il device un vero e proprio cameraphone.

Tra le principali specifiche tecniche spicca la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, memorie RAM di tipologia LPDDR5x e memoria interna UFS 4.1. Non mancherà la ricarica rapida a 90W cablata e a 50W in modalità wireless. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.